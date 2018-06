Am Sonntag wurde in den USA der Theater- und Musicalpreis, der Tony Award, verliehen. Bruce Springsteen trat auf, Schauspieler Robert De Niro sollte den Rockstar ankündigen. Und De Niro nutzte die Bühne, um ein politisches Anliegen mit wenigen Worten auszudrücken: „Fuck Trump“ wütete er ins Mikrofon, der Saal brach in Jubel aus.

Auch interessant Jim Carrey veröffentlicht Gemälde, die Trump und seine Pressesprecherin als Monster zeigen Dumm nur: Die US-Zuschauer vor dem Fernseher hörten De Niros Worte nicht. Live-Sendungen in den Staaten werden mit einigen Sekunden Verzögerung ausgestrahlt, als De Niro Donald Trump beleidigte, stellte die Regie kurzerhand den Ton ab. „Ich will nur eins sagen: Fuck Trump! Es heißt nicht mehr: Weg mit Trump! Es heißt: Fuck Trump!“, sprach De Niro laut mehrere abgesetzter Tweets der im Saal Anwesenden weiter. Auch in diesem Moment wurde der Ton für die amerikanischen TV-Zuschauer runtergedreht, der 74-Jährige wurde schlichtweg zensiert.

Im australischen Fernsehen wurde die Verleihung der Tony Awards ebenfalls übertragen, De Niro dort nicht zensiert. Somit konnte ein Zuschauer den Beweis für die Worte des Trump-Gegners via Twitter nachreichen:

Here’s video of DeNiro swearing at Trump on #TonyAwards

Australian feed didnt censor it. pic.twitter.com/KZNrT8UIyH — Rhett Bartlett (@dialmformovies) 11. Juni 2018

Robert De Niro wütet schon seit Jahren wie viele andere Künstler gegen Donald Trump und dessen Politik. Die zensierte Fassung von De Niros kurzer Rede könnt Ihr Euch hier anschauen: