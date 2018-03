Jim Carrey veröffentlicht Gemälde, die Trump und seine Pressesprecherin als Monster zeigen

Bei Film- und Kulturschaffenden in den USA ist Präsident Donald Trump besonders unbeliebt. Zumindest spricht man sich in dieser Branche besonders laut gegen den 45. Präsidenten und seinen Stab im Weißen Haus aus. Jim Carrey hat nun ein spezielles Statement gegen Donald Trumps Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders auf Twitter hochgeladen. Sanders betreut das Pressekorps im Weißen Haus, nachdem Sean Spicer den Posten im Juli 2017 räumen musste.

Carrey, der zuletzt etliche seiner Kunstwerke der Öffentlichkeit präsentierte, hat ein von ihm selbst gemaltes Bild hochgeladen, das Trumps Pressesprecherin als Monster zeigt. Das Bild könnt Ihr Euch hier anschauen:

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb

Die Bildunterschrift ist eindeutig: „Das ist das Porträt einer sogenannten Christin, deren Sinn im Leben es ist, für die Bösen zu lügen. Monströs!“ Mit den „Bösen“ ist offensichtlich die Trump-Administration gemeint. Carrey legte direkt nach und veröffentlichte ein Bild, das Donald Trump als die grüne Hexe aus „Der Zauberer von Oz“ zeigt. Inklusive den fliegenden Affen, die allerdings auf Putin hören sollen:

If you liked my last cartoon you may also enjoy…

"THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN’S FLYING MONKEYS“ pic.twitter.com/slBG7j1s8d

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 19, 2018