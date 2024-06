EM 2024: Fußball-Songs dominieren die deutschen Charts

Die deutschen Singlecharts stehen ganz im Zeichen der Fußball-Europameisterschaft 2024. Etliche Plätze werden von Songs übers runde Leder belegt, wie das Marktforschungsinstitut GfK Entertainment mitteilte.

Insgesamt sieben Fußballsongs haben es in die Top 100 geschafft – drei davon sogar in die Top 10. Der Spitzenreiter ist hier der Remix von Herbert Grönemeyers WM-Hymne „Zeit, dass sich was dreht“ von $OHO BANI und Ericson. Dieser kletterte von Platz zwölf auf Platz eins.

Weitere Fußballsongs

Auch sonst regiert König Fußball: Der Song „Junge Baller“ von 6PM Records, Ski Aggu, Haaland936 & SIRA findet sich indes auf Platz vier wieder. „Baddies“ von Aitch & Luciano belegt Platz sieben. Peter Schillings Klassiker „Major Tom (Völlig losgelöst)“, ein bei Fußballfans sehr beliebter und oft gesungener Song, liegt auf Platz zwölf. Der offizielle EM-Titel „Fire“ von Meduza, OneRepublic & Leony schafft es hingegen „nur“ auf Platz 29.

Albumcharts: Rapper haben Nase vorn

In den Albumcharts hat hingegen der Berliner Rapper Pashanim die Nase vorn: Mit seinem Debütalbum „2000“ belegt er Platz eins, gefolgt von seinem Rapper-Kollegen Gzuz und dessen Album „Freitag der 13“. Auf Platz drei liegt Billie Eilish mit „Hit Me Hard And Soft“. Paul McCartney & Wings belegen mit „One Hand Clapping“ Platz vier, Gitarrist Axel Rudi Pell und sein Album „Risen Symbol“ folgen auf Platz fünf. Zum 40. Jubiläum von Bruce Springsteens „Born In The U.S.A.“ klettert dieses auf Platz 6.