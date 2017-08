„Game of Thrones“: Der Kampf gegen die White Walker findet in Überlänge statt

Die siebte Staffel von „Game of Thrones“ neigt sich dem Ende zu. Noch zwei Episoden, dann beginnt das lange Warten auf die finale Staffel. Als Trost für die verkürzte Episodenanzahl der aktuellen Staffel, werden die letzten zwei Folgen deutliche Überlänge haben.

Episode Sechs der aktuellen Staffel hat nicht nur einen richtigen Filmtrailer bekommen, sondern verlässt auch mit seiner Länge das normale Fernsehformat. Stattliche 71 Minuten wird die Folge dauern, in der Jon Snow und seine kleine Crew sich den White Walkern nördlich der Mauer stellen. Den Trailer zur Folge könnt Ihr Euch hier anschauen:

Das Staffelfinale wird die Laufzeit allerdings noch einmal erhöhen. Mit 81 Minuten verabschiedet sich „Game of Thrones“ in Spielfilmlänge in die lange Pause vor der letzten Staffel, die wahrscheinlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2018 starten wird.