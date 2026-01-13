Kit Harington nennt „Game of Thrones“-Fans idiotisch

Kit Harington reagiert sauer auf „Game of Thrones“-Remake-Wünsche.

Kit Harington äußerte sich kürzlich zu negativen Kritiken von Fans zur finalen Staffel von „Game of Thrones“. Einige Fans starteten sogar eine Petition, um eine neue Version der letzten Staffel zu erwirken. Der Hauptdarsteller im Interview dazu: „Das hat mich echt verärgert.“

Harington gegen Social Media

In einem Gespräch mit der „New York Times“ ging der Jon-Snow-Darsteller hart mit den Serienfans ins Gericht. Die Petition, die von Leuten ins Leben gerufen wurde, weil sie unglücklich mit dem Serienfinale waren, gefiel ihm ebenfalls nicht. Dazu erklärte er: im Interview: „Ein Niveau von Idiotie, das nur durch soziale Medien entstehen kann.“

Weiterhin wies er auf die Mühe der Serienautor:innen hin und formulierte daraufhin: „Wie könnt ihr es wagen?“

Fans waren vor allem unzufrieden mit den Entscheidungen der Showrunner David Benioff und D.B. Weiss bezüglich des Abschlusses der Haupt-Storylines von „Game of Thrones“. Beispielsweise mit der 360-Grad-Wende von Daenerys Targaryen zur Despotin, die dann von Kit Haringtons Charakter Jon Snow umgebracht wurde. Der Finale gilt offenkundig als eines der schlechtesten in der Geschichte des Fernsehens und ließ Fans weltweit wütend zurück.

Im Jahr 2019 äußerte sich HBO-Boss zu den Forderungen nach einem Remake: „Die Petition zeugt von großem Enthusiasmus und Leidenschaft für die Serie, aber wir haben das nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Sender das tun würde.“

Reaktionen weiterer „Game of Thrones“-Stars

Auch weitere Hauptdarsteller:innen der HBO-Hit-Serie äußerten sich in der Vergangenheit zum Finale. Sowohl Peter Dinklage als auch Maisie Williams stehen auf Kit Haringtons Seite und verteidigen die achte Staffel.

Im September 2024 ließ Dinklage im US-„Rolling Stone“ verlauten: „Ich mag das Finale! Damit muss niemand einverstanden sein. Wenn ich sagen würde: ‚Ja, ich stimme euch zu – ich hasse das Finale. War die letzte Staffel nicht einfach nur schrecklich?‘ Meiner Meinung nach würde das weitaus schlechter sitzen, anstatt zu sagen, dass ich es liebe – was ich wirklich tue.“

Auch Arya-Stark-Darstellerin Maisie Williams schwärmte 2021 im Interview mit Jimmy Kimmel über den Abschluss der Serie: „Ich war so glücklich mit meinem Ende. Es war ein wunderschöner Abschluss für ein Jahrzehnt meines Lebens. Ich könnte ehrlich nicht glücklicher darüber sein.“

Charles Dance hingegen, der in der Serie Tywin Lannister spielte und in der vierten Staffel starb, sagte 2018 im Gespräch mit „Popculture“, dass er eine Petition für ein Remake unterschrieben hätte und bezeichnete das Finale als „enttäuschend“.