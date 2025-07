Sophie Turner: „Game of Thrones“ war wie Sexualkunde für sie

„Game of Thrones“: Warner Bros. arbeitet wohl an einem Filmprojekt

Sophie Turner hat im US-Podcast „Dish“ auf ihre Zeit bei „Game of Thrones“ zurückgeblickt. Die Schauspielerin beschrieb die Jahre am Set als prägend für ihre gesamte Entwicklung. Kein Wunder, sie war gerade einmal zwölf Jahre alt, als sie für die Rolle der Sansa Stark gecastet wurde. Mit 14 begannen die Dreharbeiten – und mit 23 war sie ein weltbekannter Star. Sie verriet nun aber auch, dass sie in ihren jungen Jahren am Set allerdings viel über Sex gelernt hat.

Durch die teils expliziten Inhalte der Serie sei sie aufgeklärt worden. „Ich habe meine Sexualerziehung definitiv aus dieser Show“, sagt sie mit einem Augenzwinkern – und schiebt hinterher: „Und zwar mehr als genug.“

Sophie Turner hat viel von ihren Schauspielkollegen gelernt

Trotz der langen Zeit, die sie dem Drehen in ihrer Jugend geopfert hat, fühle sich Turner nicht um wertvolle Erfahrungen gebracht: Die neun Jahre am Dreh seien eine „fabelhafte“ Erfahrung gewesen und hätten ihr „ganzes Leben beeinflusst“, sagt sie im Podcast. Sie habe in dieser Zeit „viel über geschäftliche Entscheidungen, Etikette am Set und die Schauspielerei erfahren.“

Besonders die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen am Set sieht sie heute als absoluten Glücksfall: „Ich hatte nie eine richtige formale Ausbildung, also lernte ich von den großartigen Schauspielern um mich herum“, erklärt Turner. „Das war für mich wie ein Hauptgewinn.“

Sophie Turner sieht sich ungern als Sansa Stark auf dem Bildschirm

Obwohl sie eine der Hauptrollen spielte, hat Sophie Turner selbst nie eine Folge von „Game of Thrones“ gesehen. Sie sieht sich schlichtweg nicht gern selbst auf dem Bildschirm.

Ihr nächstes großes Projekt ist bereits in Planung: Sophie Turner wird in „Steal“, einer neue Serie bei Amazon Prime Video, zu sehen sein. Auch privat sorgte sie zuletzt für Schlagzeilen – wegen der Trennung von Musiker Joe Jonas, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder bekommen hat.