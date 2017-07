Geht doch: Casper stellt „Keine Angst“ feat. Drangsal und mit Video vor

Als Casper vor ein paar Wochen seinen neuen Song „Sirenen“ vorstellte, waren wir verblüfft: „Casper vergreift sich mit seinem brutal auf Grime produzierten Auf-Die-Fresse-Track dermaßen, dass man noch minutenlang mit offenem Mund dasitzt, unmöglich das gerade Erlebte einzuordnen“, befand ME-Autor Dominik Sliskovic und erkannte immerhin Referenzen an Die Goldenen Zitronen und Dizzee Rascal. Mit seiner neuen Single „Keine Angst“ zeigt sich Casper so gesehen wieder von einer versöhnlicheren, schon bekannten Seite.

In „Keine Angst“ dominieren nicht etwa Dubstep, Drum’n’Bass und Grime, sondern Gitarre, Rockinstrumentarium und eine ordentliche Achtziger-, New-Wave- und Postpunk-Breitseite. Die ist nicht zuletzt auf den Gastsänger zurückzuführen: Im Refrain singt Drangsal gewohnt pathetisch die Zeilen „Keine Angst, denn alles was hier war ist morgen vielleicht schon egal, außer Gefahr“ und „Keine Angst, denn das was du jetzt bist, ist nicht das was du immer sein wirst“.

Caspers neues Album LANG LEBE DER TOD erscheint am 01. September 2017.