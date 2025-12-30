Stars mit doppelter Staatsbürgerschaft (wie Neu-Franzose George Clooney)

George Clooney und seine Frau Amal sind nun auch französische Staatsbürger. Die Familie lebt auf einem Weingut in Brignoles und schätzt die Privatsphäre.

Der US-Filmstar George Clooney, seine Frau Amal Clooney und die beiden gemeinsamen Kinder sind seit kurzem auch französische Staatsbürger. Dies bestätigt ein am Wochenende veröffentlichtes Dokument aus dem Amtsblatt, das der französischen Nachrichtenagentur AFP als erstes zur Einsicht vorlag. George Clooney hat nun eine doppelte Staatsbürgerschaft (neben der amerikanischen), genau wie Amal Clooney (neben der britisch-libanesischen).

Die Familie verbringt schon seit Längerem viel Zeit in Frankreich. „Ich liebe die französische Kultur, ihre Sprache, auch wenn ich sie nach 400 Tagen Unterricht immer noch nicht gut beherrsche“, berichtete der zweifache Oscar-Preisträger dem Radiosender RTL.

Wahlheimat mit Vorzügen

Der Schauspieler schwärmt von seiner selbst gewählten Heimat. 2021 hatten er und seine Frau ein Weingut in Brignoles gekauft, einer Gemeinde im Departement Var. Die Entscheidung habe sich vor allem aus Gründen der Privatsphäre der Familie gelohnt. Dort gebe es keine Paparazzi, die vor der Schule seiner Kinder lauern. „Das ist für uns das Wichtigste“, sagte der 64-Jährige im Interview.

Die Familie verbringe zwar nur einen Teil des Jahres in Frankreich, dennoch sei dies der Ort, „an dem wir am glücklichsten sind“, betonte er.

George Clooney bleibt bodenständig

Anstatt wie viele Stars reise er nicht mit dem Privatjet an, sondern nutze oft den Zug. „Ich nehme sehr häufig den Zug zwischen London und Paris. Und ich bin bestimmt alle zwei Wochen mit dem Zug von Aix-en-Provence nach Paris unterwegs“, berichtet der Schauspieler der „F.A.S“. Auf die Frage, ob er während der Reisen oft erkannt werde, antwortet er: „Ach, manchmal sagen Leute ›Hallo‹. Die reden ganz normal mit uns.“ Das Ganze sei aber kein Problem für den Hollywood-Star.

George Clooney nicht der einzige Hollywood-Star mit doppelter Staatsbürgerschaft

Neben dem „From Dusk Till Dawn“-Darsteller haben auch weitere Stars eine weitere Staatsbürgerschaft als nur die amerikanische.

ME-Liste mit entsprechenden Stars:

Salma Hayek ist Mexikanerin

Christian Bale ist Waliser

Charlize Theron ist Südafrikanerin

Viggo Mortensen ist Däne

Hugh Jackman ist Australier

Natalie Portman ist Israelin

Emily Blunt ist Britin

Rachel Weisz ist Britin und Ungarin

Bei diesen Stars ist dies aber eher dem Umstand geschuldet, dass sie in einem anderen Land geboren wurden, bevor sie Karrieren in den USA machten. Bei Regisseur Jim Jarmusch dagegen ist es ähnlich wie bei George Clooney. Auch er möchte sich eine Zukunft in Frankreich aufbauen, um einen Zufluchtsort vor den USA zu haben, berichtete der Filmemacher dem Radiosender France Inter.