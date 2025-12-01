„Dieser Mistkerl“: George Clooney verrät, welche Rolle Brad Pitt ihm wegschnappte

George Clooney war in der Endauswahl für „Thelma & Louise" – Brad Pitt bekam die Rolle. Heute neckt Pitt ihn noch damit. Die Geschichte hinter Hollywoods berühmtester Casting-Rivalität.

George Clooney ist eine Legende Hollywoods. Über viele Jahre hinweg etablierte er sich im Geschäft und stieg zu einem der gefragtesten Schauspieler seiner Generation auf. Seine Leistungen brachten ihm Ruhm, Berühmtheit und zwei Oscars ein. Mit seinem Kollegen Brad Pitt, einer weiteren Legende des Geschäfts, verbindet ihn heutzutage eine enge Freundschaft. Doch als beide Schauspieler noch ganz am Anfang ihrer Karriere standen, machte eine Rolle sie zu Konkurrenten.

Hoffnung auf „Thelma & Louise“

Vor kurzem gab Clooney der britischen Zeitung „The Times“ ein Interview, in dem er darüber sprach. Anfang der 90er-Jahre setzte er große Hoffnungen in eine Rolle in einem Klassiker von Regisseur Ridley Scott. „Ich kam in die letzte Runde für eine Rolle in ‚Thelma & Louise‘.“ Diese ging letztendlich aber an Brad Pitt. „Und dann hat Brad sie bekommen, dieser Mistkerl.“ Damals war Clooney darüber sehr verärgert, und er denke sogar teilweise heute noch darüber nach.

Es handelt sich um die Rolle des J.D., die im Jahr 1991 in „Thelma & Louise“ von Brad Pitt verkörpert wurde – ein charmanter und krimineller Gauner, der im Film eine kurze Romanze mit der von Geena Davis verkörperten Thelma hat. Die Szene machte Pitt über Nacht zum Star und brachte ihm größere Rollen ein. Auch Clooney ist fest davon überzeugt, dass der Film Pitts Durchbruch markierte. Vorher habe er nur „Sitcoms und Mist“ gemacht, so Clooney dazu im Interview. Zudem habe er sich den Film jahrelang nicht angesehen, da es ihn damals sehr verärgert hatte.

Trailer zu „Thelma & Louise“ hier anschauen:

„Oh ja, er macht sich über mich lustig“

Noch heute nerve Brad Pitt ihn und ziehe ihn damit auf, die Rolle bekommen zu haben. Dennoch verbindet die beiden Schauspieler heutzutage eine enge Freundschaft – der Groll von damals scheint vergessen zu sein. Als Clooney den Film dann aber dennoch zum ersten Mal selbst ansah, erkannte auch er, dass sein heutiger Freund die perfekte Besetzung für die Rolle des J.D. war. „Als ich den Film gesehen habe, dachte ich natürlich: ‚Ja, das musste dieser Typ sein.’“

Der Durchbruch ließ nicht mehr lange auf sich warten

Auf den eigenen Durchbruch musste Clooney dann allerdings auch nicht mehr lange warten. Mitte der 1990er bekam er die Rolle des Arztes Doug Ross in der Serie „Emergency Room“. Er stieg rasch zum TV-Star auf, und auch Hollywood nahm ihn in dessen Kreise auf. Im Jahr 1996 spielte er bereits in großen Produktionen wie „Tage wie dieser“ oder „From Dusk till Dawn“.