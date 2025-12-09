Diese Geschenke machen Musik-Fans glücklich: 14 besondere Ideen

Wir haben für Euch eine Liste mit praktischen, schönen und auffälligen Geschenken für Musik-Liebhaber:innen zusammengestellt.

Weihnachten rückt näher und näher und dieses Jahr machen wir es besser: Anstatt die Geschenke-Jagd ewig vor uns herzuschieben, machen wir uns jetzt gleich daran. Aber was schenkt man eigentlich Musik-Fans? Gutscheine sind langweilig, Sammler-Editionen von Alben meist zu teuer und bei neuer Musik weiß man nie, ob die beschenkte Person sie nicht vielleicht schon besitzt. Wir haben deshalb hier für Euch gleich mehrere Geschenk-Tipps für Musik-Liebhaber:innen zusammengestellt, die eigentlich in keinem Zuhause fehlen dürfen.

Happy Socks: The Beatles

Was schenkt man eigentlich einem Beatles-Fan? Damit Weihnachten auch für Euren John Lennon 2.0 ein Fest der Überraschung wird, gibt es von „Happy Socks“ eine Socken-Kollektion für Männer (aber auch für Frauen) im Beatles-Style. Preis: ungefähr 25 Euro.

Stanzmaschine für Plektren

Der Verschleiß an Gitarren-Plektren steigt in der Regel mit der Anzahl der gespielten Gigs oder der Anzahl der Kinder und Freunde, die gerne das wichtigste Werkzeug eines Gitarristen aus Freude in der Sofaritze vergraben. Eine Stanzmaschine lässt die Plektrum-Quelle nicht versiegen und sorgt dafür, dass stets ein frisch gestanztes Pick zur Hand ist. Verwenden hierfür kann man Kunststoff-Karten aller Art: Anstatt abgelaufene Ausweise, Kredit- und Bahnkarten also wegzuwerfen, werden sie wiederverwertet und zum musikalischen Einzelstück. Preis: rund 32 Euro.

Kopfhörerständer

Es ist doch eine Schande, wenn man seine mehrere hundert Euro teuren Kopfhörer einfach so auf den Schreibtisch oder sonst wo hinlegt. Das sieht nicht nur unordentlich aus, auch wird es den guten Kopfhörern einfach nicht gerecht und im schlimmsten Fall verkratzen sie dadurch sogar. Besser und stilvoller bewahrt man seine Kopfhörer mit dem passenden Kopfhörerständer auf. Es gibt sie in verschiedenen Formen, Farben und auch aus verschiedenen Materialien, sodass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Hier sind zwei unserer Favoriten:

Kopfhörerständer von Satechi aus Aluminium

Dieser Kopfhörerständer von Satechi sieht dank seiner Aluminium-Konstruktion besonders elegant aus und ist obendrauf auch noch sehr hochwertig. Die Unterseite des runden Standfußes ist gummiert, dadurch verrutscht er nicht. Die Oberseite ist gepolstert, sodass euren teuren Kopfhörern nichts passieren kann. Die Höhe dieses Kopfhörerständers beträgt 26 Zentimeter und er ist in vier verschiedenen Farben erhältlich (Gold, Grau, Rose Gold, Silber). Preis: Ungefähr 42 Euro.

Kopfhörerständer von Avantree aus Holz und Aluminium

Dieser Kopfhörerständer im Bambus-Look hat einen stabilen Arm aus Aluminium und darüber hinaus noch einen besonderen Clou: Der Standfuß ist gleichzeitig auch ein kleines Schälchen für die Aufbewahrung von Kopfhörerkabeln. Die Oberseite ist zwar nicht gepolstert, dafür aber abgerundet, poliert und aus weichem Holz, sodass man keine Angst um seine Kopfhörer haben muss. Plus: Durch die Höhe von 30,5 cm eignet sich dieser Kopfhörerständer auch für besonders große Kopfhörer-Modelle. Preis: Circa 30 Euro.

Wandhalterung für Gitarren

Wenn man nicht viel Platz in der Wohnung hat, sind normale Gitarrenständer meist ungeeignet. Doch es gibt zum Glück auch praktische Wandhalterungen, an die man seine Gitarre einfach aufhängen kann. Und weil man meistens mehr als nur eine Gitarre hat, gibt es Wandhalterungen für Gitarren sogar im Doppelpack für um die 13 Euro.

Robuster Gitarrengurt

Beschenkt werden soll ein Artist, der gerne mit Gitarre über der Schulter dasteht. Da ist ein robuster Gurt essenziell und den kauft man im Idealfall nur einmal im Leben. Denn dann begleitet er einen durch dick und dünn. Preis: 14 Euro.

Alles zusammen: Ladegerät & Stimmungslampe & Mini-Lautsprecherlampe mit Wecker

Wir haben hier Lichtspiel, Wecker und Auflade- sowie Abspielfunktion in einem. Eigentlich eine runde Sache. Preis: Circa 35 Euro.

Schallplatten-Box

Klar, Ihr könnt Eure Schallplatten auch einfach ins Regal stellen, dadurch sind sie aber nicht besonders geschützt. Besser ist es da, sie in einer Box unterzubringen. Diese Kunststoff-Box ist besonders stabil, stapelbar und bietet laut Hersteller Platz für 50 Schallplatten. Zum Lieferumfang gehört außerdem eine Verbindungsleiste, mit der mehrere Boxen verbunden werden können. Abmessungen: 180 mm x 325 mm x 347 mm. Preis: Um die 28 Euro.

Schneidebrett in Gitarren-Optik

Auch Musik-Liebhaber:innen müssen mal essen und dieses Schneidebrett in Gitarren-Optik darf da eigentlich in keiner Küche fehlen. Es lässt sich natürlich nicht nur zum Zerkleinern von Obst und Gemüse nutzen, sondern kann auch alternativ als Frühstücksbrett verwendet werden. Preis: Ab ca. 20 Euro.

Lunchbox im Gitarrenkoffer-Stil

Vom Gitarren-Schneidebrett ab mit dem Gemüse in den Gitarrenkoffer. Ihr denkt, das sei eklig? Falsch gedacht, denn wir sprechen ja nicht von irgendeinem Gitarrenkoffer, sondern von einer Lunchbox in Form eines Gitarrenkoffers. Übrigens lässt sich die ursprüngliche Lunchbox natürlich auch etwas entfremden und zum Beispiel zur Aufbewahrung neuer Gitarrensaiten oder selbst gestanzter Gitarren-Plektren verwenden. Preis: Knapp 22 Euro.

Retro-Kassette mit verstecktem USB-Stick

Die Musikkassette ist tot, es lebe der USB-Stick. Anstatt einen Link zur frisch erstellten Spotify-Playlist per WhatsApp zu verschicken, lässt sich das diesjährige Weihnachtsgeschenk doch ein bisschen schöner aufmachen: Und zwar mit diesem USB-Stick, der in einer Retro-Kassette verbaut ist. Einfach Musik auf den Stick laden und fertig ist das Mixtape. Preis: Knapp 19 Euro.

Kugelschreiber in Drumstick-Optik

Für alle, die oft ans Schlagzeug-Spielen denken, ist dieser Kugelschreiber in Form eines Drumsticks möglicherweise der richtige Begleiter. Und wie sich das gehört, sind sogar zwei der handlichen Stöcke im Set dabei. So steht den täglichen Trommel-Sessions im Büro wirklich nichts mehr im Wege. Preis: Ungefähr 7 Euro.

Vinyl-Untersetzer

Eigentlich dürfen diese Untersetzer in Schallplatten-Optik bei keinem Musikfan in der Küche fehlen.

Egal, ob Tee, Kaffee oder am Wochenende auch mal ein Wein, Cocktail oder Glas Whiskey: Eure Tassen oder Gläser könnt ihr nicht stilvoller auf Tischen abstellen als mit diesen Vinyl-Untersetzern. Preis: Euro.