Get in the groove: Diese Musikdokus müsst Ihr im Juni sehen

Neben einer Bio über Donald Glover aka Childish Gambino präsentieren wir euch gemeinsam mit FEATVRE zwei Reportagen über stilbildende Sounds, die abseits der Metropolen entstanden sind: Brum Rap aus Birmingham und Techno aus Tromsö.

Donald Glover – Modern Renaissance Man

Donald Glover ist gerade America’s most wanted man. Sein Musikvideo zu „This is America“ wurde im Mai fast 200 Millionen Mal auf YouTube angeschaut. Glover spielt klug mit Rassismus und dem politischen Selbstbild der USA – das hat offenbar voll eingeschlagen. Nebenbei ist er aber ein Multitalent: Bekannt wurde er durch Comedy und eine selbstgeschriebene TV-Serie. Jetzt spielt er sogar im neuen „Star Wars“-Spinoff mit. In einem Satz: Das liberale Amerika liegt Glover zu Füßen. Diese selfmade Doku beleuchtet die entscheidenden Schritte seiner Karriere.

Brum Rap: Made in Birmingham

„50% white, 50% black, 100% brum“. Das ist Birmingham. Mike Skinner von The Streets ist hier groß geworden. In dieser Doku zeigt er uns, dass die englische Metropole in den letzten Jahren zu einem neuen Mekka des Raps avanciert ist. Das hatten bisher nicht viele auf dem Radar. Unter dem Gütesiegel „Brum“ erobern gerade extrem unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler die Szene. Sie produzieren in ihrer Heimat und identifizieren sich mit dem rauen, aber ehrlichen Charme und switchen zwischen ethnischen Codes und Communitys. Dabei entsteht ein wirklich unnachahmlicher Brummie-Sound.

Northern Disco Lights

Wirklich abseits der Metropolen liegt das norwegische Tromsö: nämlich 344 km nördlich des Polarkreises. 75.000 Einwohner und keinen Bahnhof – not much to do, könnte man meinen. Doch wurde die Stadt Ende der 80er zu einem Hotspot, der gerade erst entstehenden Techno-Bewegung. Ein Freundeskreis aus Tromsö erlebte in London, wie House und Acid die Szene eroberten. Dann fingen sie selbst an zu produzieren und Partys zu feiern. Die Medien stürzten sich förmlich auf den Tromsö-Sound. Warum entsteht Großes so oft an kleinen Orten? Diese Doku besucht eine einzigartige Techno-Community im hohen Norden.

Trailer:

