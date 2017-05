Gewinnen: Wir verlosen Kinotickets für „Kraftwerk: 3-D Der Katalog“

Am 26. Mai 2017 veröffentlichen Kraftwerk das Boxset „3-D Der Katalog“ auf Blu-ray, DVD, Vinyl, CD und als Download. Drei Tage vorher kommt die gleichnamige Dokumentation des Multimedia-3D-Auftritts in verschiedene Kinos in Deutschland.

Auch interessant Kraftwerk zeigen neues Video zu „Die Roboter“ Am 23. Mai 2107 wird die Dokumentation „3-D Der Katalog“ in Kinos in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, München und Nürnberg zu sehen sein. Der Film, der Auftritte von Kraftwerk aus den Jahren 2012 bis 2016 zeigt, wird im Kino in 3-D und Dolby Atmos präsentiert. Man sieht Kraftwerk, wie sie in verschiedenen Kunstmuseen auf der ganzen Welt spielen, darunter im Museum Of Modern Art New York und im Tate Modern London sowie in der Neuen Nationalgalerie Berlin.

In folgenden Städten und Kinos wird der Film am 23. Mai 2017 zu sehen sein:

