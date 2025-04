Kraftwerk: Alle Songs von COMPUTERWELT im Track-by-Track

COMPUTERWELT gilt als eines der großen Referenzwerke elektronischer Musik. Wir werfen einen Blick auf das Kraftwerk-Meisterwerk, beleuchten jeden Track – und listen auf, wer sich an den Samples des Albums schon bedient hat.

1. COMPUTERWELT

Formal ein Musterbeispiel dafür, wie aus Simplizität und Minimalismus die größte Effektivität entstehen kann. COMPUTERWELT ist ein perfekter Dance-Pop-Song in Aufbau, Dramaturgie und Melodie, der mit seinen quackernden und blubbernden Synthesizersounds Standards für die elektronische Musik der 80er-Jahre setzen sollte. Inhaltlich geht es um die Durchdringung der Gesellschaft mit Computertechnologie: vom datensammelnden Überwachungsstaat über den technologischen und medizinischen Fortschritt bis hin zur Freizeitgestaltung vor dem Bildschirm.

Gesampelt von:

– Thomas Brinkmann – 1234567 (2002)

– Ricardo Villalobos – LUGOM-IX (2006)

– Feadz – CONSTANT OVULATION (2009)

– Traxman – COMPUTER GETTO (2014)

2. TASCHENRECHNER

„Und wenn ich diese Taste drück, spielt er ein kleines Musikstück.“ Kraftwerk sind fasziniert von den technischen Möglichkeiten der 80er-Jahre, vor allem von dem Gedanken, dass man mit Alltagsgeräten Musik machen kann – was irgendwann jedem die Chance geben wird, sich kreativ zu betätigen. TASCHENRECHNER ist eine Hommage an eben jenen, angereichert mit fiepsigen Soundsamples aus damaligen State-of-the-art-Taschenrechnern von Casio und Texas Instruments.

Gesampelt von:

– P.M. Dawn – IF I WUZ U (1991)

– Pizzicato Five – CONTACT (1995)

3. NUMMERN

Wer den Beginn von Techno bei Kraftwerk verorten möchte, kann dies anhand von NUMMERN belegen. Eine Vocoderstimme zählt in verschiedenen Sprachen von eins bis acht. Dazu gibt ein starker maschineller Beat, begleitet von synkopierten Synthesizersounds, den Rhythmus vor. Bis heute wird jedes Kraftwerk-Konzert von diesem Track eröffnet. Die Beatpatterns von NUMMERN und die Melodie von TRANS EUROPA EXPRESS wurden später von Afrika Bambaataa in PLANET ROCK verarbeitet.

Gesampelt von:

– Afrika Bambaataa and Soulsonic Force – PLANET ROCK (1982)

– Todd Terry – MADE BY THE MAN (1988)

– Westbam – MONKEY SAY, MONKEY DO (1988)

– Herb Alpert – PARADISE 25 (1991)

– Underground Resistance – SWEAT ELECTRIC (1993)

– DJ Shadow – WHAT DOES YOUR SOUL LOOK LIKE PT.4 (1994)

– Girls On Top (Richard X) – I WANNA DANCE WITH NUMBERS (2000)

– Thomas Brinkmann – 1234567 (2002)

– Kid 606 – MP3 KILLED THE CD STAR (2002)

– Luke Vibert – COUNTDOWN (2003)

– Morgan Geist – LULLABY (2008)

– Santigold – ANNE (SWITCH MIX) (2008)

– Aphex Twin – MENTAL TELEPATHY (2015)

4. COMPUTERWELT 2

Gleichermaßen Remix und Mash-up aus COMPUTERWELT und NUMMERN. Übergangslos wird das Synthesizermotiv des einen Tracks mit dem „Refrain“ des anderen fusioniert. Der Trick, verschiedene musikalische Motive aus vorangegangenen Tracks später wieder auftauchen zu lassen, den Kraftwerk schon auf TRANS EUROPA EXPRESS angewandt haben, lässt die erste LP-Seite von COMPUTERWELT als einen einzigen langen Track erscheinen.

Gesampelt von:

– Girls On Top (Richard X) – I WANNA DANCE WITH NUMBERS (2000)

5. COMPUTERLIEBE

COMPUTERLIEBE erinnert in seinem poppigen Habitus und vom Thema her an den größten Kraftwerk-Hit DAS MODEL, es ist das „poppigste“ Stück auf dem Album. Nicht umsonst haben sich die Mainstreampopper Coldplay Jahre später die Melodie für ihren Song TALK ausgeliehen. Im Text geht es um das Lieblingsthema von Kraftwerk: Mensch und Maschine.

Der User sitzt zu Hause vor dem Bildschirm und gesteht sich ein: „Ich brauch’ ein Rendezvous“. Der Computer wird hier als Instrument zur Anbahnung von Beziehungen benutzt, ist aber gleichzeitig Sinnbild für die Vereinsamung des Menschen, der ihn bedient.

Gesampelt von:

– ABC – THE LOOK OF LOVE (1990 MIX) (1990)

– Coldplay – TALK (2005)

6. HEIMCOMPUTER

Der stark rhythmusbetonte Charakter des Stücks, bei dem selbst Melodien als Beat eingesetzt werden – vor allem in den instrumentalen Zwischenspielen – nimmt einiges von dem vorweg, was später als Techno und Acid-House bekannt werden sollte.

HEIMCOMPUTER gilt als der meistgesampelte Kraftwerk-Song. Der Songtext stammt von Florian Schneider.

Gesampelt von:

– Farley „Jackmaster“ Funk – JACK’N THE HOUSE (1985)

– The KLF – WHAT TIME IS LOVE? (LIVE AT TRANCENTRAL) (1990)

– Front Line Assembly – TRANSTIME (1994)

– Beck – GET REAL PAID (1999)

– LCD Soundsystem – DISCO INFILTRATOR (2005)

– Luke Vibert – HOMEWORK (2005)

– Gesaffelstein – CONTROL MOVEMENT (2011)

– Röyksopp – SAVE ME (2014)

– Aphex Twin – MENTAL TELEPATHY (2015)

– Addison Groove – BASSWARZ (2016)

7. IT’S MORE FUN TO COMPUTE

Eine Vocoderstimme kommt zur Begleitung von aggressiven Rhythmuspatterns zu dem Schluss: „It’s more fun to compute“, die Verballhornung des Werbeslogans „It’s more fun to compete“ eines amerikanischen Herstellers von Flipperautomaten. Durch die beinahe aggressive Grundstimmung des Tracks, der auch das musikalische Thema von HEIMCOMPUTER wieder aufnimmt, ist es das Stück auf COMPUTERWELT mit dem größten Techno-Appeal.

Gesampelt von:

– Todd Terry – BANGO (TO THE BATMOBILE) (1988)

– UNKLE – INTRO (OPTIONAL) (1998)

– Thomas Brinkmann – 1234567 (2002)

– DJ Rashad – COMPUTE (2007)

– Traxman – COMPUTE FUNK (2010)