Nach Lügen-Prozess: Gil Ofarim ist zurück auf Instagram

Statement oder Entschuldigung? Fehlanzeige. Der Sänger macht Werbung für seinen Gitarrenverkauf.

Nachdem Gil Ofarim in einem Gerichtsprozess gestanden hat, darüber gelogen zu haben, in einem Leipziger Hotel antisemitisch behandelt geworden zu sein, löschte der Sänger seinen Instagram-Account. Der Grund: Durch sein Lügen-Geständnis häuften sich die Hate-Kommentare unter seinen Posts. Doch seit wenigen Tagen ist Ofarim zurück auf der Plattform. Auch, wenn all seine Posts vorerst archiviert oder gelöscht sind, ist nun wieder eine Aktivität auf seinem Profil zu sehen.

Instagram-Story ist Werbung für Gitarren-Verkauf

In seinem Story-Post macht der Sänger darauf aufmerksam, dass er ab Donnerstag (4. April) um 18:00 wohl einige seiner Gitarren verkaufen wird. Er nennt den Event „FRÜHJAHRSPUTZ Gitarren Sale“. Durch eine vorherige Story vom 01. April machte er bereits auf seinen Verkaufstag aufmerksam. Nun erinnerte er seine Fans und Follower:innen mit seinem neuen Post, dass es heute soweit ist und sich seine Anhänger:innen auf ein Video zum geplanten Gitarren-Sale freuen dürfen.

Zu seinem Gerichtsurteil hat sich der Sänger bei Instagram bisher noch nicht geäußert. Auch dazu, ob er in Zukunft auf das Urteil eingehen wird oder wie und ob er nun seine Karriere als Rock-Musiker fortsetzt, kam bislang keine Information von ihm.

Frühjahrsputz oder Begleichung der Schulden?

Das aus dem Gitarren-Sale erworbene Geld dürfte der Sänger gut gebrauchen. Schließlich hat er seit seinem 2020 veröffentlichten Album „Alles auf Hoffnung“ keine Musik mehr veröffentlicht. Seine letzten Konzerte spielte der 41-Jährige Ende 2022. Dazu kommt, dass er wegen des verlorenen Gerichtsprozesses eine Geldstrafe zahlen muss. So hat das Gericht in Leipzig beschlossen, dass Ofarim jeweils 5.000 € an die „Jüdische Gemeinde zu Leipzig“ und an die „Gedenk- und Bildungsstätte – Haus der Wannsee-Konferenz“ zahlen muss. Zusätzlich dazu ist er verpflichtet, dem Angestellten des beschuldigten Hotels ein Schmerzensgeld in unbekannter Höhe zu zahlen.

Gil Ofarim erregte großes mediales Interesse, als er Mitarbeitern des Leipziger Hotels Westin vorwarf, ihn in der Lobby antisemitisch beleidigt zu haben. Ein Instagram-Video ging viral, Ofarim erstatte Anzeige. Der Hotelmitarbeiter aber auch. Ende November 2023 räumte der Sänger im Gerichtsprozess ein, gelogen zu haben.