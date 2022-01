GIRLS POWER: Sechs Rapperinnen wollen mit The Female Collab ein Zeichen setzen

Sechs Rapperinnen erheben ihre Stimmen und rufen mit dem Song „Wenn ich will“ zu mehr Selbstermächtigung auf. Es geht um all die Momente, in denen einer Frau vorgeschrieben wird, wie sie sich in unserer patriarchal geprägten Welt angeblich zu verhalten hat. Gemeinsam setzen die Rapperinnen Nessi, Alicia Awa, Celo Minati, Charisma sowie Bounty und Cocoa mit ihrer Single ein Zeichen und sagen aufgezwungenen gesellschaftlichen Normen mit provokativem Selbstvertrauen den Kampf an.

Seht hier das Video dazu:

Die Musikindustrie braucht einen Neuentwurf

The Female Collabo ist das erste Deutschrap-Projekt, das ausschließlich weiblich besetzt ist. Dabei ist es nicht weiter verwunderlich, dass das initiierte Projekt durch das Deutschrap-Label Walk This Way Records/ Chapter ONE ins Leben gerufen wurde. Dieses gilt mit über 50 Prozent weiblich besetzten Stellen als eines der Vorbild-Labels, wenn es um Zuschreibungen wie etwa Gleichberechtigung und Diversity geht. Einer amerikanischen Studie zufolge, ist die Musikindustrie, egal ob vor oder hinter den Kulissen, noch weit von Geschlechtergerechtigkeit entfernt.

Rap als Sprachrohr für Gleichberechtigung

Inwiefern das Geschlecht die Repräsentation in der Musikindustrie strukturiert, lässt sich wohl vor allem anhand der Paradebeispiele Rap und HipHop verdeutlichen. Betrachtet man das Innere der Szene, fällt immer noch auf, dass sich der Ausschluss von Frauen immer wieder aufs Neue bestätigt. Viele Befürworter*innen von Geschlechtergerechtigkeit forcieren daher immer häufiger einen Neuentwurf der Musikindustrie, in der für ungleiche Machtverhältnisse kein Platz mehr ist. Starre Strukturen haben viele Frauen niedergedrückt, weshalb es mehrerer weiblicher Vorbilder bedarf, die Frauen und junge Mädchen zu mehr Selbstvertrauen ermutigen.