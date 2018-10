Gleich 4 Headliner! Hurricane Festival bestätigt erste Bands für 2019

Robert Smith mit The Cure am 7. Juli 2018 im Hyde Park

Das Hurricane Festival feiert 2019 seine 23. Ausgabe. Vom 21. bis zum 23. Juni werden wieder mehr als 73.000 Musikfans den Eichenring im niedersächsischen Scheeßel säumen und eines der größten Festivals Deutschlands besuchen. Heute haben die Veranstalter die erste Bandwelle bestätigt. Mit dabei gleich vier Headliner: Foo Fighters, Mumford & Sons, Die Toten Hosen und The Cure.

Auch interessant Eindrücke & Fotos Hurricane Festival 2018: 5 Momente, in denen Frauen die Hosen anhatten Neben dem raren Headliner The Cure dürfte insbesondere die Bestätigung von The Streets als die größte Überraschung der ersten Hurricane-Bandwelle angesehen werden: Das wiederbelebte HipHop-Projekt von Mastermind Mike Skinner feierte in diesem Jahr seine glorreiche Live-Rückkehr mit einer kurzen UK-Tour, deren Tickets bis zu vierstellige Beträge bei Internetauktionen erreichten. 2019 werden The Streets auch fünf Solo-Konzerte in Deutschland geben – von denen jedoch bereits vier restlos ausverkauft sind.

Fans der deutschsprachigen Musikszene können mit der ersten Bestätigungswelle des Hurricane Festivals äußerst zufrieden sein: Neben AnnenMayKantereit, Bosse und Bilderbuch treten auch Rap-Stars wie Bausa, Uf0361, Die Orsons, Fünf Sterne Deluxe und Yung Hurn 2019 in Scheeßel auf.

Alle bestätigten Acts der ersten Bandwelle des Hurricane Festivals 2019 findet Ihr hier in der Übersicht:

Foo Fighters

Mumford & Sons

Die Toten Hosen

The Cure

AnnenMayKantereit

Bilderbuch

Papa Roach

Bosse

Frank Turner & The Sleeping Souls

Enter Shikari

The Wombats

257ers

Trettmann

The Streets

Bausa

Ufo361

Die Orsons

Muff Potter

OK Kid

Fünf Sterne Deluxe

Yung Hurn

Me First & The Gimme Gimmes

Teesy

Schmutzki

Montreal

Auch interessant Eindrücke & Fotos 5 Momente, die den Freitag beim Hurricane Festival 2018 perfekt machten Das Hurricane Festival findet vom 21. bis zum 23. Juni 2019 auf dem Eichenring in Scheeßel statt. Tickets gibt es ab sofort auf der Webseite des Festivals zu kaufen. Ein Kombiticket für alle drei Festivaltage und Einlass zum Campingplatz kostet in der aktuellen 2. Verkaufsphase 169 Euro. Der Preis wird bis zur finalen 4. Verkaufsphase auf 189 Euro ansteigen. Ab dem morgigen 13. Oktober beginnt die 3. Verkaufsphase, in der Eintrittskarten 179 Euro kosten werden.

Das Zwillingsfestival Southside findet zur gleichen Zeit in Neuhausen ob Eck statt – mit dem selben Line-up.