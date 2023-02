„Globe Cypher“: Connor Price und 7 internationale Rapper*innen treffen sich auf einem Track

Foto: Youtube, Connor Price. All rights reserved.

Der kanadische Schauspieler und Rapper Connor Spice hat im September 2022 eine Serie auf TikTok gestartet und sie jetzt abgeschlossen. Unter dem Titel „Spin the Globe“ sind während der vergangenen drei Monate sieben Rap-Tracks mit internationalen Feature-Gästen entstanden. „Spinnin“mit dem niederländischen Rapper Bens hat auf Spotify bereits über 44 Millionen Aufrufe angesammelt; „Violett“, gemeinsam mit Silla aus Sambia über 35 Millionen. Zum Abschluss der Serie hat Price Ende Januar alle Künstler*innen mit denen er zusammengearbeitet hat, auf einen gemeinsamen Song geholt – die „Globe Cypher“.

Prinzip hinter allen Songs war, dass Price einen Globus gedreht und mit geschlossenen Augen aufgehalten hat. Aus dem Land, auf dem sein Finger dabei zu liegen kam, sollte dann der Gast oder die Gästin für den nächsten Song kommen. Er hat die Szene der Länder recherchiert und sich für Rapper*innen entschieden, die noch keine etablierten Namen sind, um ihre Karriere zu unterstützen. Allerdings haben auch seine Fans Anteil an der Auswahl genommen und ihn auf den brasilianischen Rapper Lucca DL gebracht. Alle Tracks wurden als Album SPIN THE GLOBE auf Spotify hochgeladen. Die Künstler*innen kommen aus Sambia, Brasilien, den Niederlanden, Indien (SIRI), Japan (Kazuo), Südafrika (K.Keed) und Deutschland. Der Berliner Rapper Zensery wurde in der siebten und vorerst letzten Folge des Projekts ausgewählt.

Im letzten Video der Serie spricht Price explizit davon, dass es sich um den ersten Teil handelt. Der Erfolg der einzelnen Songs und der gesamten Serie auf TikTok, YouTube und Instagram deutet darauf hin, dass ein zweiter Teil mit hoher Wahrscheinlichkeit erscheinen wird. Price wird in den nächsten Monaten als Support auf der kommenden Europa- und UK-Tour von Hoodie Allen spielen. Für vier Konzerte kommen sie im Februar auch nach Deutschland.