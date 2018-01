Golden Globes 2018 live im TV: Hier könnt Ihr die Preisverleihung sehen

Die Award-Season für Filme ist in den USA schon seit einiger Zeit in Gang, nun stehen zwei der wichtigsten Filmverleihungen des Jahres an. Die Oscars werden am 4. März verliehen, zuvor kommt mit den Golden Globes am 7. Januar 2018 aber die Generalprobe. Die Globes, die von einer übersichtlichen Anzahl von Auslandsjournalisten in Hollywood verliehen werden, geben oft die Richtung für die Oscars vor. Wer hier gewinnt, darf sich Hoffnungen auf den Oscar im März machen.

Zu den Favoriten im Jahr 2018 zählen unter anderem „Der Seidene Faden“ von Paul Thomas Anderson, das Fantasy-Drama „The Shape of Water“ und „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. Klare Favoriten auf die wichtigen Filmpreise gibt es in vielen Kategorien allerdings nicht, das Rennen ist spannender als im vergangenen Jahr.

Wer sich die Golden Globes in Deutschland anschauen möchte, hat 2018 nur begrenzt die Möglichkeit dazu. Die Gala, die von Seth Meyers moderiert wird und bei der viele Stars als Zeichen gegen Sexismus schwarz tragen werden, wird exklusiv beim Fernsehsender „TNT-Serie“ übertragen. In der Nacht vom 7. auf den 8. Januar zeigt der Sender die Show ab 01:00 Uhr.

Das Problem: Der Sender „TNT-Serie“, der 2017 für die Eigenproduktion „4 Blocks“ viel Aufmerksamkeit bekam, ist nicht im Free-TV zu sehen. Nur Kunden von Sky, Sky-Ticket, Vodafone Kabel, Unitymedia und Telekom Entertain haben den Kanal im Programm. Die Oscars hingegen werden im März wieder von ProSieben übertragen.