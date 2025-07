Emmys 2025: „Severance“ führt Liste der Nominerungen an

In der Nacht vom 14. auf den 15. September ist es wieder soweit: Die Emmy Awards werden verliehen. Bereits zum 77. Mal werden bei der Verleihung des bedeutendsten Fernsehpreises der USA etliche goldene Statuetten vergeben. Nun sind die Nominierten für das Jahr 2025 bekannt gegeben worden.

„Severance“ mit 27 Nennungen

Angeführt wird die Liste der Nominierten vom Drama „Severance“. Die Apple-TV+-Serie thematisiert die Aufrechterhaltung der Work-Life-Balance mithilfe eines Chips, der im Gehirn implantiert wird. Mit insgesamt 27 Nennungen gilt die Show als klarer Favorit der diesjährigen Emmy Awards. Sie ist unter anderem in den Kategorien „Beste Drama-Serie“ sowie „Beste Regie einer Drama-Serie“ vertreten. Schauspieler Adam Scott zählt außerdem zu den Anwärtern auf die Auszeichnung als „Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie“.

Dicht gefolgt wird „Severance“ von den Erfolgsserien „The White Lotus“ mit 24 Nominierungen und „The Bear“ mit 13. Auch „The Last of Us“ kann sich erneut über mehrere Erwähnungen freuen.

Erste Emmy-Nominierung für Harrison Ford

„The Bear“ erhielt bereits 2024 ganze 23 Nennungen und konnte davon elf Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Auch in diesem Jahr zählt sie zu den Favoriten in der Kategorie „Beste Comedy-Serie“. Weitere nominierte Produktionen sind die Serien „The Studio“ und „Shrinking“. Letztere sorgt zugleich für eine Premiere für den „Indiana Jones“-Star Harrison Ford: Er ist erstmals in seiner Karriere für einen Emmy nominiert. Mit seiner Rolle in „Shrinking“ gehört er zu den Kandidaten für die Auszeichnung als „Bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie“.

„Adolescence“ als Favorit unter den Miniserien

Bereits im Vorfeld der diesjährigen Emmy-Nominierungen galt die britische Miniserie „Adolescence“ als klarer Favorit für die Emmys. Ganze 13 Mal hat die Netflix-Produktion nun die Chance, einen der begehrten TV-Preise zu gewinnen. Auch das Batman-Spin-off „The Penguin“ zählt zu den ernstzunehmenden Anwärtern bei der Verleihung 2025.

Weitere Nominierte der 77. Emmys

Neben Harrison Ford darf sich auch Martin Scorsese über seine erste Emmy-Nominierung freuen – und zwar als Schauspieler. Der 82-Jährige ist für seinen Gastauftritt in der Serie „The Studio“ nominiert. In der Kategorie „Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie“ treten außerdem Gary Oldman und Pedro Pascal an. Im Pendant wurden unter anderem Kathy Bates und Bella Ramsey als Nominierte aufgestellt.