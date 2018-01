Die „Golden Globes“-Gewinner im Überblick

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurden in Los Angeles die Golden Globes verliehen. Die Auszeichnung gilt als Generalprobe für die Oscars, die am 3. März verteilt werden. Bei der Gala, zu der fast alle Stars aus Protest gegen Belästigung und Sexismus in Schwarz erschienen, avancierte „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ zum Abräumer des Abends und gewann in vier der wichtigsten Kategorien, darunter auch bei „Best Drama“, dem wichtigsten aller Preise.

Triumph für das deutsche Kino: Fatih Akin und Diane Kruger nahmen den Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film, (also nicht englischsprachigen Film) entgegen. Ihr Drama über Terror aus der Nazi-Szene setzte sich gegen den Cannes-Sieger „The Square“ durch, unsere Kritik zu Akins Film findet Ihr hier. Als beste Serie des Jahres wurde wie bei den Emmys „The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd“ ausgezeichnet.

All weiteren Preise und Preisträger der Golden Globes 2018 findet Ihr hier in der Übersicht:

Kino

Bestes Filmdrama: „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Bester Darsteller: Gary Oldman, „Darkest Hour“

Beste Darstellerin: Frances McDormand, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Beste Regie: Guillermo del Toro, „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“

Bester Nebendarsteller: Sam Rockwell, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“

Beste Nebendarstellerin: Allison Janney, „I, Tonya“

Beste Komödie oder Musical: „Lady Bird“

Bester Darsteller, Musical oder Komödie: James Franco, „The Disaster Artist“

Beste Darstellerin, Komödie oder Musical: Saoirse Ronan, „Lady Bird“

Bestes Drehbuch: Martin McDonagh, „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.“

Bester Soundtrack: Alexandre Desplat, „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“

Bester Song: Benj Pasek und Justin Paul für „This is Me“ aus „The Greatest Showman“

Bester Animationsfilm: „Coco“

Bester Auslands-Film: Fatih Akin, „Aus dem Nichts“

TV und Serie