Golden Globes 2026: Einschaltquoten sinken drastisch

Nielsen-Messungen belegen: Golden Globes 2026 erreichten viel weniger Zuschauer:innen. Die Oscars reagierten bereits auf den Negativ-Trend.

Die Golden Globes wurden am 11. Januar 2026 vergeben. Neben den glücklichen Gewinner:innen des Abends fiel eine weitere Tatsache auf: Die Zeremonie wies eine deutlich geringere Einschaltquote auf als im Vorjahr.

Deutlicher Rückgang zu verzeichnen

Aus erfassten Daten einer Publikumsmessung von Nielsen geht hervor, dass mit 8,66 Millionen Zuschauer:innen die Einschaltquote im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent sank. 2024 schalteten noch 9,27 Millionen Menschen ein. Im Jahr 2023 waren es sogar nur 6,3 Millionen. Zwar konnte die Preisverleihung Teile ihrer Zuschauer:innenschaft zurückgewinnen, dennoch lässt sich festhalten, dass die Zahlen der Gala enorm abgenommen haben. Im Jahr 2020 schauten noch 18,3 Millionen Menschen zu. Die Veranstalter:innen können sich also durchaus fragen, ob das allgemeine Interesse an den Golden Globes abnimmt.

Golden Globes im Vergleich mit anderen Preisverleihungen

Die Golden-Globe-Verleihung wies zwar eine höhere Einschaltquote auf als die Emmys 2025, bei welchen 7,42 Millionen Serien-Fans zuschauten. Sie blieb allerdings weit hinter der letztjährigen Oscar-Verleihung zurück, die 19,69 Millionen Zuschauer:innen erreichte. Bei der diesjährigen Vergabe des wichtigsten Filmpreises werden wohl dieselben Filme wie bei den Golden Globes um die Auszeichnungen konkurrieren. Ob die Einschaltquote der Oscars die des vergangenen Jahres übertreffen oder dahinter zurückbleiben wird, wird sich zeigen. Die Vergabe findet am 15. März 2026 statt.

Mögliche Gründe für die sinkende Einschaltquote

Ein Grund könnte das diesjährige Ausbleiben eines NFL-Playoff-Spiels sein. Im vergangenen Jahr profitierte der Sender „CBS“ noch von einem vorab laufenden NFL-Spiel, was ein Blick auf die Zahlen zeigt.

Ein weiterer, möglicherweise entscheidender Grund für die geringere Einschaltquote könnte sein, dass sich das Interesse rund um die Preisvergabe stark in den Online-Bereich verlagert hat. Paramount meldete, dass zahlreiche Diskussionen und Beiträge rund um die Veranstaltung geteilt wurden. Insgesamt handelte es sich um 43 Millionen Interaktionen bezüglich des Themas und somit um ein Allzeithoch. Ob und wie die Veranstalter:innen darauf reagieren werden, steht noch aus.

Oscars ab 2029 nur noch im Livestream

Auch der wichtigste Filmpreis hat mit sinkenden Einschaltquoten zu kämpfen. Im Jahr 2015 schalteten noch 36,6 Millionen Menschen ein. Zehn Jahre später hat sich diese Zahl beinahe halbiert. Darauf reagierte die Akademie: Am 17. Dezember 2025 wurde angekündigt, dass die Zusammenarbeit mit dem Sender „ABC“ beendet wird und die Zeremonie ab 2029 nur noch auf YouTube gestreamt wird, um ein größeres und jüngeres Publikum zu erreichen. Ob die Golden Globes mit einer ähnlichen Maßnahme nachziehen werden, bleibt abzuwarten.

