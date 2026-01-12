Golden Globes: Zensur von Teyana Taylors Dankesrede – eine Premiere

Erstmals in der Golden-Globes-Geschichte wurde eine Dankesrede zensiert. Teyana Taylor nutzte ihre Auszeichnung für ein kraftvolles Statement.

Am Sonntag, dem 11. Januar 2026, wurden die Golden Globes 2026 verliehen. Eine Preisträgerin machte Geschichte: Teyana Taylor lieferte die erste jemals Dankesrede, die zensiert wurde. Was aber zumindest beim Publikum und bei der Übertragung ankam: Sie dankte der Black Community.

Auszeichnung als beste Nebendarstellerin

Bei der Verleihung der Golden Globes sicherte sich die Schauspielerin den ersten Preis des Abends. Sie wurde als beste Nebendarstellerin für ihre Darstellung der Widerstandskämpferin Perfidia Beverly Hills in „One Battle After Another“ ausgezeichnet. Für Aufsehen sorgte sie nicht nur mit ihrer Rolle, sondern auch mit ihrer Dankesrede während der Zeremonie.

Sichtlich berührt von der Auszeichnung wurde die 35-Jährige wahrscheinlich unbeabsichtigt zur ersten Preisträgerin in der Geschichte des Preises, deren Rede zensiert wurde. Während sie die Auszeichnung annahm, wurde das Audio ihrer Rede vorübergehend unterbrochen, als sie sich zur Golden-Globe-Statue in ihren Armen äußerte: „Oh mein Gott, diese Sch … ist schwer.“

Die Zensur bezieht sich hierbei nicht auf den Inhalt der Rede, sondern auf das verwendete Schimpfwort. Traditionell ist das Fluchen in Reden während der Zeremonie nicht gerne gesehen. Da es sich um die erste Zensur der Geschichte handelt wurde sich in den vergangene Jahren anscheinend daran gehalten.

Emotionale Dankesrede

Über die Verkündung ihres Gewinns zeigte sich die die Schauspielerin, welche auch Sängerin und Songschreiberin tätig ist, sichtlich emotional. Unter Tränen bestieg sie die Bühne und nahm den Preis an. Offensichtlich hatte sie nicht mit dem Gewinn der begehrten Statue gerechnet. So begann sie ihre Rede mit den Worten: „Oh mein Gott, ich hätte fast gar keine Rede geschrieben, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich das bekommen würde.“

Anschließend wandte sie sich an ihre Kinder: „Oh, meine Babys! Meine Babys sind oben und schauen zu, ihr solltet besser eure verdammten Handys weglegen und mich jetzt sofort anschauen.“

Die komplette Rede im Video:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

Zudem dankte sie Gott für „jede Lektion, jede Prüfung und jeden Segen“ sowie ihrer Familie. „One Battle After Another“-Schöpfer Paul Thomas Anderson überschüttete sie mit Lob: „Paul ‚Let ‚Em Cook‘ Thomas Anderson, vielen Dank für deine Vision, dein Vertrauen und deine Brillanz. Meine Dankbarkeit ist grenzenlos. Ich liebe dich, wir lieben dich, und vielen Dank, dass du mir und unserem gesamten Ensemble diesen Raum gegeben hast.“

Trailer zum prämierten Film „One Battle After Another“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

Bevor es zur Zensierung der Rede kam, wendete sie sich auch noch an ihre Co-Stars Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro und weitere: „Nichts davon wird auf die leichte Schulter genommen, und nichts davon wird als selbstverständlich angesehen.“

Ihre Botschaft

Zum Schluss ihrer Rede brachte die Preisträgerin noch eine weitere Note ein und dankte der gesamten Black Community: „Und zu guter Letzt, aber am wichtigsten, an meine braunen Schwestern und kleinen braunen Mädchen, die heute Abend zusehen: Unsere Sanftheit ist keine Schwäche. Unsere Tiefe ist nicht zu viel. Unser Licht braucht keine Erlaubnis, um zu leuchten. Wir gehören in jeden Raum, den wir betreten. Unsere Stimmen zählen, und unsere Träume verdienen Raum. Vielen Dank an alle. Danke!“

