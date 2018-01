„Goldene Himbeere“: Das sind die Nominierten für den Titel „Schlechtester Film 2017“

Seit 1981 werden kurz vor den Oscars die Negativpreise für die schlechtesten Leistungen im Filmgeschäft verliehen. Am Montag wurden nun die Nominierten für die Goldenen Himbeeren 2018 verkündet. Mit besonders vielen Nennungen wurden „Transformers: The last Knight“ und „The Mummy“ mit Tom Cruise bedacht.

Hier sind die wichtigsten Kategorien, die Preise werden am 3. März verliehen.

Schlechtester Film

Emoji – Der Film

Baywatch

Fifty Shades of Grey 2

The Mummy

Transformers 5: The last Knight

Schlechteste Darstellerin

Katherine Heighl („Unforgettable)

Jennifer Lawrence („Mother!“)

Dakota Johnson („Fifty Shades of Grey 2“)

Tyler Perry („A Medea Halloween 2“)

Emma Watson („The Circle“)

Schlechtester Schauspieler

Tom Cruise ( „The Mummy“)

Johnny Depp („Fluch der Karibik 5: Salazars Rache“)

Jamie Dornan („Fifty Shades of Grey 2“)

Zac Efron („Baywatch“)

Mark Wahlberg („Daddy’s Home 2“ & „Transformers 5“)

Schlechtestes Remake, Sequel oder Rip-off

Baywatch

A Medea Halloween 2

Fifty Shades of Grey 2

The Mummy

Transformers 5

Schlechtestes Leinwandduo

Zwei beliebige Emojis („Emoji – Der Film“)

Johnny Depp und seine Art, einen Betrunkenen zu spielen („Fluch der Karibik 5“)

Tyler Perry und sein furchtbares Kostüm („A Medea Halloween 2“)

Jede Kombination aus zwei Robotern, zwei Menschen oder zwei Explosionen („Transformers 5“)

Jede Kombination aus zwei Sextoys, zwei Menschen der zwei Stellungen („Fifty Shades of Grey 2“)

Schlechtester Regisseur