Goldene Himbeere: Sieben Nominierungen für „Joker: Folie à Deux“

Unter anderem sind Lady Gaga und Joaquin Phoenix für den Schmähpreis nominiert.

Die Nominierungen für die Goldene Himbeere sind raus. Im Rennen für die Auszeichnung der schlechtesten Leistungen in Hollywood befinden in diesem Jahr auch Lady Gaga und Joaquin Phoenix.

Vom Oscar zur Goldenen Himbeere

Ihre Nominierung für die 45. Verleihung des Schmähpreises fuhren die beiden Oscar-Preisträger:innen mit „Joker: Folie à Deux“ ein. In der vielerorts bemängelten Fortsetzung zur hochgelobten Comic-Verfilmung „Joker“ (2019) kehrt Joaquin Phoenix als Titelfigur zurück. Für deren Porträtierung zeichnete ihn die Academy 2020 als bester Hauptdarsteller aus. Lady Gaga spielt dessen Partnerin Harley Quinn. Obwohl Lady Gaga ihren Oscar als Sängerin des besten Filmsongs gewann, war auch sie dort bereits als Beste Hauptdarstellerin nominiert (beides 2019 mit „A Star Is Born“).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch über die Darsteller:innen hinaus kam der Film von Todd Phillips nicht gut weg: Mit sieben Nominierungen bei der Goldenen Himbeere ist er der von der Jury am kritischsten betrachtete Film. Er ist zusätzlich in den Kategorien Schlechtester Film, Schlecheste Neuverfilmung oder billigster Abklatsch, Schlechteste Regie, Schlechtestes Drehbuch und Schlechteste Filmpaarung nominiert. Mit je sechs Nominierungen folgen die Videospieladaption „Borderlands“, die „Spider-Man“-Erweiterung „Madame Web“, Francis Ford Coppolas „Megalopolis“ und die Filmbiografie „Reagan“ direkt dahinter.

Große Namen beim Schmähpreis

Die Ensembles dieser Filme finden sich auch in den Nominierungen für die schlechtesten Schauspieler:innen. Joaquin Phoenix und Lady Gaga sind also in prominenter Gesellschaft. Neben ihnen sind unter anderem Dennis Quaid („Reagan“), Cate Blanchett („Borderlands“) und Dakota Johnson („Madame Web“) nominiert. Jack Black ist sogar zweimal nominiert: Als Schlechtester Hauptdarsteller für „Dear Santa – Teuflische Weihnachten“ und als Schlechtester Nebendarsteller in „Borderlands“. Außerdem nennt ihn die Kategorie Schlechteste Paarung – in der Kategorie hält die Jury es sich jedoch offen, fand sie in „Borderlands“ doch alle Kombinationen schlimm. Getoppt wird dies nur von Jon Voight, der gleich vier Nominierungen als Schlechtester Nebendarsteller einfuhr (für „Megalopolis“, „Reagan“, „Shadow Land“ und „Strangers“).

Die spöttische Goldene Himbeere verkündet ihre Nominierungen traditionell am Tag vor den Oscars. Wie die genannten Filme beim größten Filmpreis ankommen, ist also bald bekannt.