Megan Fox wurde zur schlechtesten Schauspielerin des Jahres gekürt

Bei der Verleihung der Goldenen Himbeere fiel gleich zweimal ihr Name.

Einen Tag bevor die Academy ihre Oscars in Hollywood verteilt, werden noch Ehrungen für die schlechtesten Film-Leistungen des Jahres vergeben. Dieses Mal konnte speziell Megan Fox bei der Goldene Himbeere abräumen. Die Mimin wurde gleich mit zwei dieser Anti-Preise bedacht.

Ihre Rollen in „Johnny & Clyde“ und „The Expendables 4“ brachten Fox in den Fokus

Mit ihrer Hauptrolle in „Johnny & Clyde“ sowie der Nebenrolle in „The Expendables 4“ ist sie zur schlechtesten Schauspielerin des Jahres ausgewählt worden. Was Fox selbst dazu sagt, ist momentan nicht bekannt.

Rund 750 Filmexpert:innen stimmen jedes Jahr ab, um die Nieten des Filmjahres zu wählen und mit Goldene Himbeeren zu beschenken.

Auch „Winnie the Pooh – Blood and Honey“ kam schlecht weg

Schlechtester Streifen des Jahres wurde die Horror-Adaption „Winnie the Pooh – Blood and Honey“. Dieser erhielt gleich fünf Razzies – wie der Preis auch genannt wird – unter anderem noch in den Kategorien „Schlechteste Regie“ und „Schlimmstes Drehbuch“.