Gorillaz kündigen ein mysteriöses Projekt namens „Sound Machine“ an

Gorillaz beim Albumrelease-Konzert im Printworks in London am 24. März 2017

Das wird Dich auch interessieren





Der knapp 30-sekündige Teaser verrät nicht viel, doch eins ist sicher: Gorillaz haben ein neues Projekt in den Startlöchern. „Gorillaz Present Sound Machine“ heißt es zum Ende des Clips in großen Buchstaben. Was genau „Sound Machine“ jedoch sein wird, ist bisher unklar. Einige Fans vermuten, es könnte sich dabei um ein neues Album handeln, den Nachfolger von THE NOW NOW aus dem Jahr 2018. Vielleicht besteht auch ein Zusammenhang zu dem lang erhofften Animationsfilm der Gorillaz? Ein Indiz dafür ist eine Begleitplaylist auf Spotify, auf der „Sound Machine“ als „Staffel Eins“ bezeichnet wird. Dazu sollen Fans der Playlist folgen, wenn sie weitere Episoden sehen wollen.

Was auch immer „Sound Machine“ beinhaltet: Es wird neue Musik der Gorillaz geben. Dafür spricht der Song mit dem Titel „Theme Tune“, der im Teaser kurz zu hören ist. Außerdem wird es Berichten zufolge eine neue Single mit Rapper slowthai und dem britischen Punk-Duo Slaves geben, die Ende der Woche veröffentlicht werden soll.

Gorillaz haben seit ihrer Entstehung sieben Studioalben veröffentlicht. Die virtuelle Band wurde im Jahr 1998 von Blur-Sänger Damon Albarn und Comic-Zeichner Jamie Hewlett ins Leben gerufen und hat schon oft spannende künstlerische Projekte gestartet: So erschien zu Gorillaz‘ dritter Platte PLASTIC BEACH auch ein dazugehöriges Onlinespiel, in dem sich Spieler ihren Weg zum Musikstudio bahnen müssen.