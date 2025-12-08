Auf diese Alben 2026 freuen wir uns: Von Gorillaz bis Mumford & Sons
Diese Album-Highlights im Frühjahr solltet ihr nicht verpassen. Alle Neuveröffentlichungen im Überblick.
Von Indie-Favoriten über große Pop-Acts bis zu spannenden Newcomer:innen: Das Frühjahr 2026 bringt eine Flut neuer Releases – darunter Werke von Gorillaz, Courtney Marie Andrews, Lucinda Williams, Mumford & Sons und viele mehr.
Wir haben die wichtigsten Alben der Anfangszeit von 2026 für euch gesammelt – kompakt, sortiert und mit allen Daten im Überblick.
Neue Alben 2026: Die wichtigsten Releases im Frühjahr
9. Januar
- Die Sterne – Wenn es Liebe ist
- Hinterlandgang – Vielleicht wird alles gut
- Mon Rovîa – Bloodline
- Zu – Ferrum Sidereum
16. Januar
- Courtney Marie Andrews – Valentine
- Imarhan – Essam
- Kreator – Krushers Of The World
- Sassy 009 – Dreamer+
- Ya Tseen – Stand On My Shoulders
23. Januar
- Ella Red – It’s Not Real
- Lucinda Williams – World’s Gone Wrong
- PVA – No More Like This
- Tessa Rose Jackson – The Lighthouse
- The Paper Kites – If You Go There, I Hope You Find It
- Urlaub in Polen – Objects, Beings and Parrots
- Yīn Yīn – Yatta!
30. Januar
- Joyce Manor – I Used To Go To This Bar
- Kula Shaker – Wormslayer
- Lande Hekt – Lucky Now
- Marta Del Grandi – Dream Life
- Sébastien Tellier – Kiss The Beast
- The Soft Pink Truth – Can Such Delightful Times Go On Forever?
- Tsar B – The Writer
- Tyler Ballgame – For The First Time, Again
- Yumi Zouma – No Love Lost To Kindness
6. Februar
- Beverly Glenn-Copeland – Laughter In Summer
- Dream Nails – You Wish
- Puma Blue – Croak Dream
- Robbie Williams – Britpop
- Rosa Hoelger – Für immer Gummstiefel
- Ulrika Spacek – Expo
13. Februar
- Ásgeir – Julia
- Lucy Kruger & The Lost Boys – Pale Bloom
- Mumford & Sons – Prizefighter
20. Februar
- Phew & Danielle De Picciotto – Paper Masks
27. Februar
- Archive – Glass Minds
6. März
- Charlie Puth – Whatever’s Clever!
- Christin Nichols – Christin Nichols
- Joshue Idehen – I Know You’re Hurting, Everyone Is Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try
13. März
- Engin – Sag mir Almanya
20. März
- Gorillaz – The Mountain
- Haircut 100 – Boxing The Compass
27. März
- Marteria – Zum Glück in die Zukunft III