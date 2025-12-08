ME Liste

Auf diese Alben 2026 freuen wir uns: Von Gorillaz bis Mumford & Sons

Mumford & Sons

Mumford & Sons  |  Alben 2026: Gorillaz, Mumford & Sons & 40+ Frühjahr-Releases

Foto: Ralph Bavaro/Peacock via Getty I. Peacock. All rights reserved.

Diese Album-Highlights im Frühjahr solltet ihr nicht verpassen. Alle Neuveröffentlichungen im Überblick.

Von Indie-Favoriten über große Pop-Acts bis zu spannenden Newcomer:innen: Das Frühjahr 2026 bringt eine Flut neuer Releases – darunter Werke von Gorillaz, Courtney Marie Andrews, Lucinda Williams, Mumford & Sons und viele mehr.

Wir haben die wichtigsten Alben der Anfangszeit von 2026 für euch gesammelt – kompakt, sortiert und mit allen Daten im Überblick.

Neue Alben 2026: Die wichtigsten Releases im Frühjahr

9. Januar

  • Die Sterne – Wenn es Liebe ist
  • Hinterlandgang – Vielleicht wird alles gut
  • Mon Rovîa – Bloodline
  • Zu – Ferrum Sidereum

16. Januar

  • Courtney Marie Andrews – Valentine
  • Imarhan – Essam
  • Kreator – Krushers Of The World
  • Sassy 009 – Dreamer+
  • Ya Tseen – Stand On My Shoulders

23. Januar

  • Ella Red – It’s Not Real
  • Lucinda Williams – World’s Gone Wrong
  • PVA – No More Like This
  • Tessa Rose Jackson – The Lighthouse
  • The Paper Kites – If You Go There, I Hope You Find It
  • Urlaub in Polen – Objects, Beings and Parrots
  • Yīn Yīn – Yatta!

30. Januar

  • Joyce Manor – I Used To Go To This Bar
  • Kula Shaker – Wormslayer
  • Lande Hekt – Lucky Now
  • Marta Del Grandi – Dream Life
  • Sébastien Tellier – Kiss The Beast
  • The Soft Pink Truth – Can Such Delightful Times Go On Forever?
  • Tsar B – The Writer
  • Tyler Ballgame – For The First Time, Again
  • Yumi Zouma – No Love Lost To Kindness

6. Februar

  • Beverly Glenn-Copeland – Laughter In Summer
  • Dream Nails – You Wish
  • Puma Blue – Croak Dream
  • Robbie Williams – Britpop
  • Rosa Hoelger – Für immer Gummstiefel
  • Ulrika Spacek – Expo
13. Februar

  • Ásgeir – Julia
  • Lucy Kruger & The Lost Boys – Pale Bloom
  • Mumford & Sons – Prizefighter

20. Februar

  • Phew & Danielle De Picciotto – Paper Masks

27. Februar

  • Archive – Glass Minds

6. März

  • Charlie Puth – Whatever’s Clever!
  • Christin Nichols – Christin Nichols
  • Joshue Idehen – I Know You’re Hurting, Everyone Is Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try

13. März

  • Engin – Sag mir Almanya

20. März

  • Gorillaz – The Mountain
  • Haircut 100 – Boxing The Compass
27. März

  • Marteria – Zum Glück in die Zukunft III

Hella Wittenberg schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

