Green Day eröffnet den 60. Super Bowl am 8. Februar im Levi's Stadium. Die Band aus Kalifornien performt vor dem großen NFL-Finale.

Seit Kurzem ist offiziell, dass nicht nur Bad Bunny beim diesjährigen Super Bowl performen wird. Auch Green Day ist bei dem Sportevent dabei.

„Ikonische Rockhymnen“ beim Super Bowl

Am 8. Februar 2026 kämpfen die beiden besten Mannschaften der diesjährigen NFL-Saison wieder um die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe. Live-Musik ist dabei aber auch immer ein Thema. Am 17. Januar 2026 gab die NFL nun offiziell bekannt, dass die kalifornische Rockband Green Day beim Event dabei ist. Das Trio wird die Festlichkeiten mit seinen „ikonischsten Rock-Hymnen eröffnen“, hieß es im Statement der NFL. Fans dürfen gespannt sein, welche Songs genau die Gruppe performen wird.

„Lasst uns Spaß haben! Lasst uns laut werden!“

Die Eröffnungszeremonie wird das 60-jährige Jubiläum des Super Bowls feiern und die MVPs ehren. Los geht es live vor dem großen Spiel um 18 Uhr vor Ort. Die Übertragung in Deutschland beginnt um 0:30 Uhr in der Nacht.

„Wir freuen uns riesig, den Super Bowl 60 direkt vor unserer Haustür zu eröffnen“, sagte Sänger Billie Joe Armstrong von Green Day in einem von der NFL veröffentlichten Statement. Hierbei spielt er auf den Austragungsort des Spiels an. Dieses findet im Levi’s Stadium in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Auch das Rock-Trio ist heimisch in Kalifornien. Weiter hieß es im Statement: „Es ist uns eine Ehre, die MVPs, die das Spiel geprägt haben, begrüßen zu dürfen und den Abend für Fans aus aller Welt zu eröffnen. Lasst uns Spaß haben! Lasst uns lautstark feiern!“

„60 Jahre Super Bowl-Geschichte mit Green Day als Lokalmatadoren zu feiern und gleichzeitig die NFL-Legenden zu ehren, die diesen Sport mitgeprägt haben, ist ein unglaublich eindrucksvoller Auftakt für den Super Bowl LX“, sagte Tim Tubito, Senior Director für Event- und Spielpräsentation bei der NFL. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit NBC Sports bei dieser Eröffnungszeremonie ein unvergessliches Fest für die Fans im Stadion und weltweit zu gestalten.“

Performance Teil eines Pre-Game-Line-Ups

Der Auftritt der „Basket Case“-Interpreten ist Teil eines zuvor angekündigten Pre-Game-Line-Ups. Vor dem Spiel wird Charlie Puth zudem die amerikanische Nationalhymne performen und Coco Jones wird „Lift Every Voice and Sing“ singen.

