Green Day: Fan spielt auf Bühne lieber „Wonderwall“ statt „Good Riddance“

Während eines Konzerts von Green Day in Luxemburg am 30. Juni 2025 wurde ein Fan aus dem Publikum ausgewählt, um auf der Stage eine Akustikgitarre zu spielen und gemeinsam mit der Band ihren Song „Good Riddance“ zu performen. Während des Auftritts begann der Fan jedoch, die Akkorde eines anderen Songs zu spielen, was bei den Bandmitgliedern Verwirrung auslöste. Billie Joe Armstrong kommentierte die Situation humorvoll mit den Worten: „Du hast mir doch gesagt, du kannst das spielen!“ und versuchte, dem Fan bei den richtigen Akkorden zu helfen. Was jedoch nur zu einem größeren Fehler führte …

Billie Joe Armstrong: „Guter Versuch“

Kurz darauf spielte der Fan versehentlich (?) die Akkordfolge von Oasis’ Hit „Wonderwall“. Als ihm die Situation bewusst wurde, nahm Armstrong fluchend die Gitarre zurück, und der Fan wurde von einem Crew-Mitglied von der Bühne begleitet. Armstrong äußerte sich dazu noch mit den Worten: „Guter Versuch, guter Versuch.“

Mitschnitte von dem Moment gibt es so einige im Netz zu finden. Hier ist einer davon:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„The Saviors“-Tour: Wut-Momente und Anti-Trump-Ansagen

Dieses Ereignis ist eines von mehreren viralen Momenten während der aktuellen Tour „The Saviors“, die im Mai 2024 gestartet ist. Zuvor sorgte Armstrong für Schlagzeilen, als er einem Konzertbesucher bestimmt und halbwegs wütend zusammenstauchte, nachdem dieser ihn immer wieder mit einer Wasserpistole bespritzt hatte.

2025 spielte die Band auf mehreren Festivals, darunter Coachella, BottleRock und das Download Festival im Vereinigten Königreich. Beim Download Festival unterbrach Sänger Armstrong die Performance, um die US-Regierung zu kritisieren und dem Publikum zu sagen: „Donald Trump und seine Regierung sind eine faschistische Regierung. Und es liegt an uns, dagegen anzukämpfen.“

Die Ehrung der Band

Die amerikanische Punkrock-Band, die 1986 in Berkeley, Kalifornien, gegründet wurde, hat außerdem im Mai 2025 Green Day eine Ehrung in Form eines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Bassist Mike Dirnt sagte während der Zeremonie: „Ich hoffe, jeder kommt hierher und macht so viele Fotos, wie er möchte und so lange, wie er kann. Wir werden niemals genug ‚Danke‘ sagen.“