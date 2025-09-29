Super Bowl 2026: Bad Bunny performt bei der Half Time Show

Ein Auftritt „für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte“ – Bad Bunny tritt 2026 beim Super Bowl auf.

Der Künstler der Halbzeit-Show beim Super Bowl 2026 steht fest – und es ist nicht Taylor Swift. Bad Bunny wird nächstes Jahr die riesige Bühne bespielen, wie Apple Music, die National Football League und Roc Nation mitteilten. Der in Puerto Rico geborene Künstler ist damit der erste männliche Latin-Star, der solo beim Super Bowl auftritt – was viele als politisches Zeichen werten.

„Was ich fühle, geht über mich selbst hinaus. Das ist für alle, die vor mir kamen und zahllose Yards gelaufen sind, damit ich kommen und den Touchdown erzielen kann“, sagte der 31 Jahre alte Puerto Ricaner in einem Statement der NFL zur Ankündigung der Halbzeit-Show.

„Für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte“

Der Auftritt sei „für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte“, so der Künstler, der gebürtig Benito Antonio Martínez Ocasio heißt. Und auf Spanisch lässt er in dem NFL-Statement weiterhin wissen: „Geh und sag deiner Großmutter, dass wir bei der Halftime-Show des Super Bowl sein werden.“

Rapper Jay-Z, Gründer von Roc Nation, kommentierte in dem NFL-Statement die Auswahl: „Was Benito für Puerto Rico getan hat und weiterhin tut, ist inspirierend. Wir fühlen uns geehrt, ihn auf der größten Bühne der Welt zu haben.“

Das einzige US-Konzert des Latino-Stars

Das Endspiel der amerikanischen Football-Saison findet am 8. Februar 2026 in Santa Clara, Kalifornien, statt.

Zuvor hatte Bad Bunny eine Welttour angekündigt, die keine Konzerte in den USA beinhaltet. Begründet hatte er die Entscheidung mit der Migrationspolitik der USA: Er habe Angst, dass die Einwanderungspolizei ICE vor seinen Konzerten auftauche, so der Musiker.

„Es gab viele Gründe, warum ich nicht in den USA aufgetreten bin, und keiner davon hatte mit Hass zu tun – ich bin dort schon oft aufgetreten“, sagte er dazu in einem Interview mit „i-D“. „Alle [Auftritte] waren erfolgreich. Alle waren großartig. Ich habe es genossen, mit Latinos in Kontakt zu kommen, die in den USA leben.“ Menschen aus den USA könnten nach Puerto Rico kommen, um die kommenden Shows zu sehen, sagte er. Ebenso könnten Latinos und Puertoricaner aus den Vereinigten Staaten zu den Konzerten in Puerto Rico oder in anderen Ländern einreisen. „Aber es gab das Problem, dass f***ng ICE vor meinem Konzert stehen könnte. Das war etwas, worüber wir gesprochen haben und das uns sehr beunruhigt hat.“

Bad Bunny hatte bereits in der Vergangenheit das Vorgehen der Einwanderungsbehörde scharf kritisiert und sich gegen Donald Trump positioniert.