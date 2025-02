Grimes bittet darum, „keine Bilder mehr von meinem Kind zu posten“

Grimes fordert Social-Media-Nutzer auf, die Verbreitung von Kinderfotos ihres Sohnes zu unterlassen.

Grimes hat die Öffentlichkeit gebeten, keine Bilder ihres vierjährigen Sohnes mehr zu verbreiten, nachdem dieser kürzlich mit seinem Vater, Elon Musk, das Weiße Haus besucht hatte. In einem Interview mit „Time“ äußerte sie sich folgendermaßen: „Ich würde wirklich gerne, dass die Leute aufhören, Bilder meines Kindes überall zu posten. Ich denke, Ruhm ist etwas, dem man zustimmen sollte.“

Grimes, mit bürgerlichem Namen Claire Boucher, und Elon Musk haben drei Kinder zusammen: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl Musk und Techno Mechanicus (Tau). Das Paar trennte sich im September 2021 nach drei Jahren Beziehung, betonte jedoch, weiterhin freundschaftlich verbunden zu sein.

Grimes stimmte dem Besuch ihres Kindes im Weißen Haus nicht zu

Anfang dieses Monats kritisierte Grimes Musk dafür, X im Oval Office zur Schau gestellt zu haben, während Präsident Donald Trump ein Dekret zur Stärkung des neu gegründeten Department Of Government Efficiency (DOGE) unterzeichnete. In einem viralen Video stellte Trump den Jungen vor: „Das ist X, und er ist ein großartiger Kerl. Hoher IQ. Er ist ein Individuum mit hohem IQ.“

Nach der Verbreitung von Bildern und Videos dieses Treffens in den sozialen Medien schrieb Grimes: „Er sollte nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Ich habe das nicht gesehen, danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Aber ich bin froh, dass er höflich war. Seufz.“

Ignoriert Elon Musk die Bitten von Grimes?

Kurze Zeit später warf Grimes Musk vor, die medizinische Krise eines ihrer Kinder zu ignorieren. Sie äußerte öffentlich auf X: „Es tut mir leid, das öffentlich zu machen, aber es ist nicht mehr akzeptabel, diese Situation zu ignorieren. Das erfordert sofortige Aufmerksamkeit.“ Sie fügte hinzu, dass Musk weder auf Nachrichten noch auf E-Mails reagiere und wichtige Treffen versäumt habe, was langfristige, gesundheitliche Auswirkungen auf das Kind haben könnte. Um welches ihrer Kinder es sich handelte, verriet die Musikerin nicht.

Elon Musk, der nach Trumps Wahlsieg im November letzten Jahres zum Leiter des Department Of Government Efficiency ernannt wurde, sieht sich derzeit mit rechtlichen Schritten konfrontiert. Bundesangestellte reichten eine Klage gegen ihn ein, nachdem er von ihnen verlangte, ihre Arbeitsleistung zu rechtfertigen oder mit Entlassung zu rechnen. Das Office of Personnel Management riet den Mitarbeitern, dieser Aufforderung nicht nachzukommen.