„Ich wurde nicht abserviert – ich bin gegangen“- Grimes spricht über Musk

Grimes vernichtet Hass-Post von Azealia Banks – und stellt klar, wie ihre Beziehung mit Musk endete.

Ein chaotisches und genauso kontroverses Paar, wie man es selten gesehen hat. Claire Elise Boucher aka Grimes und Elon Musk beendeten ihre 4-jährige On-Off-Beziehung im Jahr 2022. Nun will Grimes via X klarstellen, dass das Ende der Beziehung gar nicht so ablief, wie viele es glaubten.

Chaos-Couple Grimes und Musk

2018 sah man Grimes und Musk das erste Mal zusammen, auf dem roten Teppich der Met-Gala. Ein Event, der den Anfang einer chaotischen Beziehung zwischen dem reichsten Menschen der Welt und der kanadischen Sängerin einläutete. Vier Jahre und drei Kinder später beendete das Paar die Beziehung endgültig – und stürzte sich in einen Streit um das Sorgerecht der drei Kinder X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl und Tau Techno Mechanicus. Der Streit fand im Sommer sein Ende. Wie er genau ausging, gab bis jetzt noch keine der beiden Seiten bekannt.

„Hör auf dich selbst zu täuschen. Es wird alt“

Wäre das aber noch nicht chaotisch genug, beschloss nun Rapperin Azealia Banks via X ihrem Ärger gegenüber Grimes freie Bahn zu lassen. In einer Serie an Tweets direkt an Grimes adressiert, welche die 33-Jährige am 26. Dezember öffentlich machte, lässt sie kein gutes Haar an Boucher.

Banks deutet an, dass Musk Grimes jahrelang betrogen habe, die Kinder entführt und sie mehrmals verlassen habe, während Grimes immer noch versuche, Banks als den Bösewicht zu etablieren. Weiterhin schreibt die Rapperin, dass Boucher in „weißer weiblicher Verblendung“ lebe, nicht ihre eigene Musik mache und nicht über Musk hinwegkommen würde, obwohl dieser sie vor den Augen der Welt gezwungen habe, um ihre Kinder zu betteln.

Banks beschimpft die kanadische Sängerin öffentlich als „Hure“ und „Schlampe“, betitelt Musk als Drogenjunkie und „Crack Daddy“. Zum Schluss ihrer Tirade gegen die 36-jährige vergleicht Banks Grimes noch mit Lady Gaga: „Also nein Sis, du bist Lady Gagas krankes Level an weißer Kunst. Du warst es nie lmao. Hör auf dich selbst zu täuschen, Sis.“

X-Post von Azealia Banks

„Ich wurde nicht abserviert. Ich bin gegangen“

Das Internet hielt den Atem an, doch Grimes ließ nicht lange mit einer Antwort auf sich warten. Noch am selben Tag antwortete die „Genesis“-Interpretin auf den Angriff: „Es ist nur ein lustiger Scherz, Bruder. Ich versuche nicht, dich als Bösewicht darzustellen. Ich wurde nicht abserviert. Ich bin gegangen. Mein wunderbares Baby schläft in meinem Bett neben mir, ich bin verliebt. Ich bereue nichts. Das Leben ist so schön, wie man es nur haben will. Du bist wahnsinnig talentiert. Selbst nach all dem möchte ich, dass du gewinnst. Gott segne Mlady“

Antwort von Grimes via X

Den überraschend friedvollen Post kommentierten viele User:innen. Manche bewundern Grimes für ihre Gleichgültigkeit, andere witzeln über den Begriff „Mlady“. Ein/e User:in kommentierte mit einem lachenden Auge: „sie (Banks) lebt, um problematisch zu sein… das bringt mich um den Verstand.“ Worauf Grimes nur lässig antwortet: „Sie ist die beste Hasserin der Welt. Der da Vinci der Beleidigungen. Irgendwann habe ich einfach aufgegeben und akzeptiert, dass ich den Wahnsinn der Existenz zu schätzen weiß.“