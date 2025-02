Elon Musk nimmt sein Kind mit zu Trump – gegen Grimes‘ Willen

Musk lässt sein Kind während einer Pressekonferenz im Weißen Haus ablichten – Grimes ist dagegen.

Elon Musk lässt sein Kind im Weißen Haus fotografieren, grinst und hält es hoch. Donald Trump sitzt am Schreibtisch daneben. Und Grimes, die angeblich erst zu spät davon erfuhr, ist dagegen.

Wie sollen die eigenen Kinder im Internet gezeigt werden?

Wie man die Privatsphäre der eigenen Kinder im Internet schützt, ist ein vielbesprochenes Thema auf Social Media. So manche Eltern entscheiden sich dafür, ihre Sprösslinge nicht zu zeigen. Ein Grund dafür lautet, dass es möglich ist, dass ihre Kinder, wenn sie Jahre später erwachsen sind, nicht möchten, dass es Fotos von ihnen im Internet gibt. Und auch wenn sie mit Bildern an sich später einverstanden wären, können es immer noch Fotos von ihnen sein, die ihnen unangenehm sind.

Andere Eltern berücksichtigen diesen Grund auch, obwohl sie sich dafür entscheiden, Aufnahmen mit ihrem Nachwuchs zu posten. Aber sie achten darauf, dass die Gesichter der Kids nicht zu sehen sind.

Elon Musk und Grimes haben drei gemeinsame Kinder. Die beiden streiten sich gerade vor Gericht über das Sorgerecht. In so einer angespannten Zeit führt Musk seinen vierjährigen Sohn im Weißen Haus der Öffentlichkeit vor.

Elon Musk als politische Figur

Die Aufnahmen, die daraus entstanden, sind aufgeladen mit der politischen Tätigkeit Donald Trumps und der Elon Musks. Musk erhielt von Trump ein neues Amt, das Amt für Staatliche Effizienz. Daraufhin leitete er u.a. einen extremen Personalabbau in den Behörden ein. Der Staat ginge sonst bankrott, so der Milliardär. Seine Entscheidungen werden als verfassungswidrig erachtet. Und: Elon Musk beteiligt beim Wahlkampf in Deutschland, er unterstützt die AfD.

Aber um auf sein Kind zurückzukommen: Es war während einer Pressekonferenz anwesend. Und war damit Teil eines gesellschaftlichen Rahmens, das keinen Platz für Kinder vorsieht. Sein Sohn mitzunehmen war also vielmehr eine Ablenkung von den Themen der Pressekonferenz als ein süßer Familienausflug.

Wie sich Grimes positioniert

Grimes wurde als Mutter des Kindes auf den Auftritt angesprochen. Ihr Nachwuchs soll sehr höflich gewesen sein. Grimes antwortete, dass ihr Kind nicht auf so eine Weise in der Öffentlichkeit zu sehen sein soll. Sie wusste angeblich nichts von dem Auftritt. So ihre Aussage auf Social Media:

Außerdem stellt sie fest, dass „sie von der Presse oder von Clickbait-Postern auf beiden Seiten benutzt werde, um Dinge über meinen Ex oder etwas anderes zu unterstellen – verschiedene virale Posts, Artikel und Memes der letzten Wochen haben viele Leute sehr aufgebracht, aber ich habe keine Kontrolle darüber und merke es meist erst, wenn es vorbei ist – der einzige Ausweg ist extreme Gelassenheit und besserer Anstand.“ Hier nachzulesen:

Sie spricht damit darauf an, dass sie in vielen Medien dafür kritisiert wird, wie ihr Ex mit den gemeinsamen Kindern umgeht.