„Gypsy“-Opening: Ein Fleetwood-Mac-Cover eröffnet Naomi Watts’ neue Serie auf Netflix

Am 30. Juni wechselt der nächste Superstar von der Kinoleinwand zu einem Streaming-Anbieter, zumindest temporär. Naomi Watts spielt in „Gypsy“ die Psychotherapeutin Jean Holloway. Doch als diese nimmt sie ihren Berufsethos nicht ganz so ernst: Da es in der eigenen Ehe kriselt, beginnt Holloway eine Affäre mit einer Patientin. Kann das gut gehen? Natürlich nicht, es folgen Intrigen, Dramen und Crime.

Auch wenn es uns etwas Angst macht, dass „Fifty Shades of Grey“-Regisseurin Sam Taylor-Johnson einige Episoden um die moralisch ambivalente Therapeutin gedreht hat: Das Intro zur Serie gibt uns Hoffnung, dass um Naomi Watts herum ein stimmiger Psychothriller gedreht wurde. In den Opening Credits, dem Aushängeschild einer Serie, singt Stevie Nicks passenderweise den Song „Gypsy“ von Fleetwood Mac. Das klingt nicht nur gut, sondern macht gemeinsam mit den Bildern Lust auf die Serie:

Und hier gibt es den Trailer zur Serie: