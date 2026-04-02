Stalkerin bewirft Lindsey Buckingham mit unbekannter Substanz

Eine Frau hat Ex-Fleetwood-Mac-Gitarrist Lindsey Buckingham in Los Angeles angegriffen.

Lindsey Buckingham hat erneut ein unangenehmes Erlebnis mit einer Stalkerin gemacht. In Los Angeles wurde der einstige Gitarrist von Fleetwood Mac am Mittwoch (01. April) Opfer eines Angriffs.

Der Musiker war gerade zu einem Termin nach Santa Monica unterwegs, als eine Frau ihm auflauerte. Laut „Daily Mail“ bewarf sie ihn mit einer unbekannten Substanz und flüchtete anschließend. Buckingham wurde dabei nicht verletzt.

Wie es heißt, sei die Täterin bereits identifiziert. Es soll sich US-Berichten nach um eine Person handeln, mit der es bereits mehrfach ähnliche Vorfälle gab. Sie soll sich demnach Zugang zum Terminkalender des 76-Jährigen verschafft haben, um ihm so begegnen zu können. Es wird mit einer schnellen Festnahme gerechnet.

Lindsey Buckingham hatte schon früher Probleme mit einer Stalkerin

In der Vergangenheit machte auch eine andere Stalkerin Buckingham das Leben schwer. Ende 2024 erwirkte er eine einstweilige Verfügung gegen eine 53-Jährige, die es schaffte, die geschäftliche Telefonnummer der Ehefrau des Gitarristen zu beschaffen. Seit 2021 rief sie diese immer wieder an und drohte ihm und der Familie, forderte zudem Geld für eine Gesichtsdeformation, die angeblich Buckingham verursacht hätte.

Obwohl die Polizei sie bereits 2022 ermahnte, jede Form der Belästigung einzustellen, kam es 2024 zu einem weiteren schwerwiegenden Vorfall. So initiierte die Stalkerin damals einen Anruf bei der Polizei, in dem sie behauptete, dass sich der Sohn des Musikers etwas antun wolle und auch Schüsse gefallen seien. Herbeigeeilte Beamte legten damals Buckingham sogar Handschellen an, bis klar wurde, dass es sich um einen Fake-Notruf handelte. Diese und andere Aktionen der 53-Jährigen führten zu der einstweiligen Verfügung.

Lindsey Buckingham wurde 1975 Teil von Fleetwood Mac und brachte mit Stevie Nicks nicht nur seine Ehefrau mit, sondern auch den großen Erfolg, darunter das Hit-Album RUMOURS. 1987 verließ der Gitarrist die Band, kehrte aber einige Zeit später noch einmal zurück. 2018 brachte ein weiterer Streit mit Stevie Nicks den endgültigen Bruch.