„Stranger Things“ bringt Fleetwood Macs „Landslide“ in die Charts

Das „Stranger Things“-Finale verhalf Fleetwood Mac zu einem historischen Moment: „Landslide“ schafft es 51 Jahre nach Release erstmals in die Charts.

1975 veröffentlichte Fleetwood Mac den Song „Landslide“. Nun schaffte es dieser mehr als fünf Jahrzehnte später mit Hilfe eines Netflix-Serienhits zum ersten Mal in die Charts.

Ein Comeback – mal wieder

Aber so richtig weg waren Fleetwood Mac eh nie: Bereits vor fünf Jahren schaffte es „Dreams“ durch ein virales TikTok-Video eines Skateboarders zurück in die Billboard-Charts. Der ehemalige Nummer-eins-Hit erreichte damals erneut Platz zwölf der Liste.

Nun wiederholt sich die Geschichte mit einem weiteren Song der Band. Diesmal handelt es sich um „Landslide“. Anders als bei „Dreams“ wurde dieser nicht auf Social Media viral, sondern erhielt Hilfe von der Mystery-Serie „Stranger Things“. Diese endete am 1. Januar 2026 mit der finalen achten Folge der fünften Staffel, in welcher der Song gespielt wurde.

Zu seiner Zeit weniger erfolgreich

„Landslide“ erschien vor 51 Jahren auf dem gleichnamigen Album der Gruppe. Der von Stevie Nicks geschriebene Song schaffte es damals nicht in die Charts, das Album selbst debütierte auf Platz 41 der Billboard Top 100.

Seitdem „Stranger Things“ den Song nun aufgriff, schaffte er es nicht nur erstmals in die Charts, sondern boomt auch auf TikTok, indem viele Nutzer:innen Videos mit diesem unterlegen.

