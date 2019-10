Half Moon Run teilen neuen Song „Favourite Boy“ inklusive Video

Das wird Dich auch interessieren



Half Moon Run haben ihre neue Single „Favourite Boy“ veröffentlicht. Begleitet wird sie von einem dazugehörigen Video, bei dem Philippe Grenier Regie führte.

Die Arbeit an „Favourite Boy“ habe einem Kampf geglichen, so Schlagzeuger und Sänger Dylan Phillips in einem offiziellen Statement. „Schon allein das Tempo des Songs zu bestimmen“, führt der Musiker weiter aus, „die erste Version war zu langsam; die zweite viel zu schnell. Wir mussten uns regelrecht hineingrooven, eine Weile mit den Aufnahmen leben, bevor wir uns schließlich mit Joe ins Studio begaben und sagen konnten: 131, 132 und 134 hat nicht funktioniert, wir wissen also, dass das Tempo 134 ist.“

Bei dem neuen Track handelt es sich nach „Then Again“ und „Flesh and Blood“ bereits um die dritte Single aus dem bevorstehenden dritten Studioalbum der Kanadier. A BLEMISH IN THE GREAT LIGHT soll am 01. November via Glassnote Records erscheinen.

Ab November begeben sich die Indierocker dann auf große Europatour. Unterstützt werden sie dabei von Leif Vollebeck.

Half Moon Run live – hier sind die Europatermine:

16. November 2019 – Live Music Hall, Köln

17. November 2019 – Markthalle, Hamburg

19. November 2019 – Festsaal Kreuzberg, Berlin

21. November 2019 – Technikum, München

22. November 2019 – Arena Wien Open Air, Wien

23. November 2019 – X-TRA, Zürich

26. Februar 2020 – Täubchenthal, Leipzig

29. Februar 2020 – Batschkapp, Frankfurt

Tickets zu den Konzerten gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Konzertbesucher können sich neben dem musikalischen Genuss außerdem darüber freuen, mit dem Ticketkauf etwas Gutes zu tun. So haben sich Half Moon Run im Rahmen ihrer Tour mit PLUS1 zusammengeschlossen, sodass 1$ von jedem verkauften Ticket an das Project Peanut Butter (PPB) geht, das sich für die Behandlung schwerer akuter Unterernährung einsetzt.

Half Moon Run wurden 2009 von Conner Molander, Dylan Phillips und Devon Portielje gegründet. Mitte 2012 gesellte sich dann Isaac Symonds zu den Musikern. Im selben Jahr veröffentlichten die Kanadier ihr Debütalbum DARK EYES. Half Moon Runs aktuelles Album SUN LEADS ME ON erschien 2015.