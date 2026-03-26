„Harry Potter“-Serie: Neue Szenen & Details bei HBO

In der „Harry Potter“-Serie sollen Szenen dabei sein, die in früheren Filmen keine Berücksichtigung fanden – darunter Hermines Einladung nach Hogwarts. Alle neuen Details im Überblick.

Die neue „Harry Potter“-Serie von HBO wird aktuell in Großbritannien gedreht. Die Serie soll sich in jeder Staffel mit einem Buch der weltberühmten Romanreihe von J. K. Rowling beschäftigen. Auf den ersten Blick scheint das nichts Neues zu sein – dem ist aber nicht so. Mit der voranschreitenden Produktion und dem ersten Trailer, der am Mittwoch, dem 25. März 2026, veröffentlicht wurde, sickern immer mehr Details zum Projekt durch. Erfahrt hier, was es Neues gibt.

Neue, bisher nicht gezeigte Szenen

Besonders Fans der Romanvorlage dürften sich über die neue Serie freuen, denn diese wird Szenen zeigen, die in den Filmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Co. noch gar nicht zu sehen waren. Eine davon betrifft die Figur der Hermine Granger. So war beispielsweise nie zu sehen, wie sie ihren Einladungsbrief nach Hogwarts bekommt. Wie „Wizarding World Direct“ berichtet, soll sie direkt Besuch von einer Lehrkraft bekommen, die sie und ihre Eltern über ihre besonderen Fähigkeiten informieren wird.

Diese Sonderbehandlung wird Hermine zuteil, da sie muggelstämmig ist, also aus einer nicht-magischen Familie stammt. Ähnlich verhielt es sich bei Harry Potter, der nach mehreren nicht zugestellten Briefen Besuch von Hagrid bekommt. In den Filmen wurden solche Details aus Hermines Hintergrund gänzlich ausgelassen. Dass die Serie nun mehr Details über andere Hauptfiguren als Harry Potter in den Fokus rückt, ist etwas völlig Neues.

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Weitere neue Details in der Serie

Die Beleuchtung von Hermines Leben abseits der berühmten Zauberschule wird allerdings nicht das einzige Detail sein, das in der Serie zum ersten Mal auftaucht. So soll aufgeklärt werden, woher der Dreck auf Ron Weasleys Nase im ersten Teil der Reihe stammt. Im Hogwarts-Express weist Hermine ihn darauf hin – woher die Verschmutzung allerdings kommt, wurde nie geklärt. Die Neuauflage soll hier nun Abhilfe schaffen.

Neben dem bekannten Trio werden auch Details zu weiteren Figuren beleuchtet. So berichtet „Wizarding World“, es soll einen tieferen Einblick in die Vergangenheit von Albus Dumbledore geben, ein Aufeinandertreffen zwischen Nicolas und Perenell Flamel sowie neue, bisher nicht gezeigte Unterrichtsmomente aus dem Alltag in Hogwarts. Zudem sollen Fans auch zum ersten Mal das Innere des Mädchenschlafsaals von Gryffindor zu sehen bekommen.

Die Serie kommt damit mit vielen bisher nicht gezeigten Elementen daher, und Fans dürfen sich auf eine besonders originalgetreue Version von „Harry Potter“ freuen, die sich nah an den Büchern bewegt.

Wann ist die Serie zu sehen?

Fans müssen sich wohl noch bis Ende des Jahres gedulden. Die Dreharbeiten sind zwar in vollem Gange, dennoch ist der Start der Serie für Weihnachten 2026 vorgesehen. Sie wird beim Streaming-Anbieter Max zu sehen sein. Die Veröffentlichung von Staffel zwei soll kurz auf Staffel eins folgen und direkt im Anschluss an die Dreharbeiten zur ersten Staffel produziert werden.