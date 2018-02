Helene Fischer live in Berlin: Konzerte werden abgesagt

Pop- und Schlagerpop-Fans in Berlin haben derzeit wenig Glück. Denn wenige Tage nachdem Lady Gaga ihre Show in der Hauptstadt abgesagt hat, folgt nun Helene Fischer. Aktuell betrifft dies aber „nur“ die Shows am 6. Februar und 7. Februar 2018.

„Aktuell wird versucht, Ersatztermine zu finden und diese kurzfristig bekanntzugeben. Nach aktuellem Stand finden die Konzerte vom 09.02. bis 11.02.2018 planmäßig statt. Weitere Informationen folgen in Kürze. Wir bitten um Verständnis“, heißt es in einer Meldung der Sängerin auf Facebook.

Einer akuter Infekt sei der Grund für die Absage der Shows, Helene Fischer möchte sich bis zum 9. Februar wieder erholt haben und die restlichen drei der fünf (!) Shows in der Mercedes Benz Arena spielen. Zusatztermine für die ausgefallenen Shows am Dienstag und Mittwoch werden aktuell gesucht.