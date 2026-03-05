Helene Fischer wird zur Barbie – Mattel ehrt sie zum Weltfrauentag

Mattel macht Helene Fischer zur Barbie und nimmt sie ins „Barbie Dream Team“ auf – acht globale Vorbilder, die zum Weltfrauentag geehrt werden.

Helene Fischer erhält anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März eine eigene Barbie-Puppe. Damit nimmt der Spielwarenhersteller Mattel die Sängerin in eine internationale Reihe von Vorbildern auf.

Die Schlagersängerin ist Teil des „Barbie Dream Teams“, das acht Frauen aus verschiedenen Ländern und Branchen abbildet. So möchte Mattel Frauen, die in ihren jeweiligen Bereichen öffentliche Aufmerksamkeit erreicht haben, würdigen.

„Wir dürfen alles sein“

Die 41-jährige Sängerin erklärte auf Instagram, sie empfinde es als besondere Anerkennung, Teil dieses Projekts zu sein und als Vorbild für junge Mädchen zu gelten. Dabei sendet sie eine ermutigende Botschaft: „An all die Mädchen, die ihre eigene Bühne im Leben suchen: Geht los. Seid laut, wenn ihr laut sein wollt – und stark, auch wenn ihr leise seid. Wir Frauen dürfen sichtbar sein. Wir dürfen laut sein. Wir dürfen alles sein.“ Die Puppe trägt lange blonde Haare, ein blaues Bühnenkostüm und ein Mikrofon als Accessoire.

Internationale Vorbilder im „Barbie Dream Team“

Neben Helene Fischer wählte Mattel weitere Frauen aus verschiedenen Bereichen aus. Dazu erklärt das Unternehmen auf ihrer Webseite: „Seit 1959 wurden mehr als 100 Frauen aus den unterschiedlichsten Branchen gewürdigt. Frauen, die Grenzen verschoben, Möglichkeiten erweitert und Generationen inspiriert haben. Nun setzt Barbie dieses Kapitel fort mit einem Dream-Team aus globalen Pionierinnen.“

Zur Gruppe gehören unter anderem die US-Tennisspielerin Serena Williams, die britische Fußballerin Chloe Kelly sowie die US-Astronautin Kellie Gerardi. Mattel bezeichnet sie als globale Pionierinnen, deren Laufbahnen Mädchen und jungen Frauen als Orientierung dienen sollen. Ob die „Barbie Dream Team“-Puppen regulär zum Kauf erhältlich sein werden, ist bisher nicht bekannt.

Den Internationalen Frauentag nutzt Mattel seit mehreren Jahren als Anlass für Sonder-Editionen. In der Vergangenheit würdigte das Unternehmen bereits verschiedene Frauen aus Kultur, Wissenschaft und Sport mit eigenen Barbie-Figuren.

Deutsche Stars mit eigener Barbie-Puppe

Auch vor Helene Fischer ehrte Mattel bekannte deutsche Frauen mit eigenen Puppen. So erhielt Enissa Amani 2024 eine Barbie: Das Unternehmen würdigte die Komikerin und Aktivistin im Rahmen des 65. Marken-Geburtstags und des Internationalen Frauentags als eines von mehreren Vorbildern. Nicht als Kaufprodukt, sondern als Unikat zur Ehrung.

Ebenfalls eine eigene Barbie bekam Claudia Schiffer. Die Puppe erschien im November 2023 zu einem Preis von 159,99 Euro. Das Design zeigt das Model in einem bekannten Versace-Look aus den 1990er-Jahren.

Heidi Klum erhielt 2009 im Zuge des 50. Geburtstags von Barbie eine eigene Puppe. Mattel brachte diese Edition als limitierte Sammler:innen-Version heraus. Die Puppe trägt ein pink-gold-glitzerndes Kleid, das Klums Stil und das typische Barbie-Design verbindet. Im Onlinehandel ist die Heidi-Puppe ab etwa 250 Euro zu finden.

Für die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel fertigte Mattel 2009 eine einmalige Barbie-Puppe als Ehrung. Diese Figur war ein Unikat, das als Zeichen der Anerkennung überreicht wurde. Ob die Helene-Fischer-Barbie käuflich erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten.