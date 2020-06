„MAMA“: Helge Schneider kündigt neues Album an

auch interessant



Helge Schneider hat offiziell sein neues Album angekündigt. Die dreizehnte Platte des deutschen Multiinstrumentalisten wird den Titel MAMA tragen und am 28. August 2020 erscheinen.

MAMA-Artwork:

In einer offiziellen Pressemitteilung zum Release wird MAMA als „Schneiders neuester Ausbund an Ehrlichkeit in Form von Musik“ beschrieben, bei dem er erneut „Trompete, Gürtelgitarre, Contrabass, Klavier, Jagdwursthorn und Rumbarassel zu einer menschlich anmutenden Kompilation der Noten“ vereint.

Zuletzt hatte sich Schneider mit seinem neuen Corona-Song „Forever At Home“ zurückgemeldet. In dem dazugehörigen Homemade-Musikvideo spielt Schneider mit sich selbst Tischtennis, nimmt Kartoffeln am Fenster an, sitzt neben einem selbstgebastelten Hund und präsentiert sich sonst als Helge-Schneider-Stereotyp. Und auch in den nächsten Wochen und Monaten können sich Fans des improvisationsfreudigen Ulk-Musikers auf jede Menge neues Material freuen.

Helge Schneiders Ankündigungen für 2020:

10.07.: Single VÖ „Ich setz mein Herz bei E-bay rein“

17.07.: Videopremiere „Ich setz mein Herz bei E-bay rein“

14.08.: Single VÖ „Gute Laune“

21.08.: Videopremiere „Gute Laune“

28.08.: Album VÖ „Mama“

Ursprünglich hatte Schneider kürzlich in einem Video erklärt, dass er aufgrund der grassierenden Pandemie wohl eine ganze Weile nicht live auftreten würde. Weder vor parkenden Autos wolle er performen noch vor einer laufenden Kamera von Zuhause aus. Dank der zuletzt verkündeten Corona-Lockerungen wird er nun gegen Ende des Jahres sowie 2021 wohl doch eine ganze Reihe von Auftritten spielen können, darunter auch einige Konzerte mit seinem Jazz-Projekt The deadly Bros.

Helge Schneider live 2020/21 – hier sind die Termine:

27.07.2020 Erfurt, Domstufen Open Air

09.-10.08.2020 München, Innenhof Deutsches Museum „The deadly Bros“ Projekt

21.08.2020 Köln, Tanzbrunnen

22.08.2020 Dinslaken, Freilichtbühne

13.09.2020 Hamburg, Stadtpark

03.12.2020 München, Circus Krone

04.12.2020 München, Circus Krone

05.12.2020 München, Circus Krone

08.12.2020 St. Pölten, Festspielhaus

09.12.2020 Linz, Brucknerhaus

11.12.2020 Erfurt, Messe

12.12.2020 Fulda, Esperantohalle

17.12.2020 Luxemburg, Den Atelier

18.12.2020 Düren, Arena

19.12.2020 Bochum, Ruhr Congress

20.12.2020 Siegen, Siegerlandhalle

21.12.2020 Düsseldorf, Tonhalle

22.12.2020 Düsseldorf, Tonhalle

10.02.2021 Frankfurt, Alte Oper

18.02.2021 Ludwigshafen, Eberthalle

25.02.2021 Hannover, Kuppelsaal im ICC

02.03.2021 Bremen, Glocke

03.03.2021 Bremen, Glocke

07.03.2021 Wetzlar, Rittalarena

08.03.2021 Leipzig, Gewandhaus

20.03.2021 Magdeburg, GETEC Arena

26.03.2021 Wien, Stadthalle Halle F

27.03.2021 Wien, Stadthalle Halle F

30.03.2021 Berlin, Tempodrom

31.03.2021 Berlin, Tempodrom

01.04.2021 Berlin, Tempodrom

02.05.2021 Würzburg, CCW

04.05.2021 Rottweil, Alte Stallhalle

05.05.2021 Lichtenstein Schaan, SAL

06.05.2021, Imst, Glenthof

08.05.2021 Luzern, KKL

28.05.2021 Münster, Halle Münsterland

10.06.2021 Zürich, Volkshaus

11.06.2021 Zürich, Volkshaus

13.06.2021 Bern, Kursaal Arena

26.06.2021 Bonn, Kunst!Rasen

28.07.2021 Schloss Tambach bei Coburg, Schlossinnenhof

30.07.2021 Freiburg, ZMF

05.08.2021 Leipzig, Parkbühne

07.08.2021 Zeulenroda, Seesternbühne

08.08.2021 Bayreuth, Seebühne

18.08.2021 Hanau, Amphietheater neuer Termin: 18.08.21

29.08.2021 Würselen, Burg Wilhelmstein

04.09.2021 Kiel, Krusenkoppel

Tickets gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

ROOF Music