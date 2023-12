Helge Schneider offenbart: Er kann nicht allein von seiner Rente leben

Er gehört zu Deutschlands größten Entertainern und hat trotzdem finanzielle Probleme, wie er nun in einem Interview offenlegt.

Mit seinen 68 Jahre geht der Komiker Helge Schneider immer noch auf Tour und hat bis Oktober 2024 über 70 Auftritte geplant. Ein Grund dafür sind finanzielle Probleme, die der Entertainer in der ARD-Sendung „Brisant“ offenbarte.

„Zum Essen muss ich dann wieder auf die Bühne“

Demnach reicht seine Rente nicht einmal annähernd zum Leben aus – lediglich seine Miete könne er bezahlen. „Aber zum Essen muss ich dann wieder auf die Bühne, damit ich zu essen krieg’“, erzählte der 68-Jährige im Talk. Und das obwohl er sein Leben lang „sehr viel“ in die Rentenkasse einbezahlt habe. Schneider scherzte zudem, dass das kostenlose Catering „eigentlich der einzige Grund“ sei, warum er noch auf Tournee gehe. An einen baldigen Ruhestand sei seiner Meinung nach also nicht zu denken.

„Katzeklo auf Rädern“ – Tour

Ab dem 2. Februar 2024 tourt Helge Schneider durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tickets und mehr Informationen dazu gibt es hier.