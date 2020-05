Helge Schneider teilt Video zur schluffigen Corona-Hymne „forever at home“

Das wird Dich auch interessieren





Helge Schneider hat einen neuen Song samt Video herausgebracht. Mit „forever at home“ schafft es der Ausnahmekünstler die Quarantäne-Zeit als etwas Positives darzustellen – ja sogar als Lebensgefühl.

In dem Homemade-Musikvideo spielt Schneider mit sich selbst Tischtennis, nimmt Kartoffeln am Fenster an, sitzt neben einem selbstgebastelten Hund und präsentiert sich sonst als Helge-Schneider-Stereotyp. Kann man sich also mal angucken:

Hier geht’s zum „forever at home“-Clip:

Zuletzt hatte der Musiker in einem Video erklärt, dass er aufgrund der grassierenden Pandemie wohl eine ganze Weile nicht live auftreten würde. Weder vor parkenden Autos wolle er performen noch vor einer laufenden Kamera von Zuhause aus. Aber ein neues Musikvideo scheint kein Problem zu sein. In der Pressemitteilung zu „forever at home“ heißt es, es sei „ein autobiografisches Meisterwerk“ mit „Ohrwurmqualität“.