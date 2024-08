Highfield-Riesenrad: Brandursache anscheinend gefunden

Keine Brandstiftung, sondern eine achtlos weggeworfene Kippe – das soll der Grund sein.

Möglicherweise wurde die Brandursache für das in Flammen stehende Riesenrad beim „Highfield“-Festival am Störmthaler See bei Leipzig gefunden. Demnach wurde das Feuer, das 65 Besucher zum Teil schwer verletzte, nicht durch vorsätzliche Brandstiftung, sondern Achtlosigkeit ausgelöst: durch eine brennende Zigarettenkippe. Das meldet „Bild“.

Am Samstag (17. August 2024) war um 21.13 Uhr auf dem Festivalgelände ein Feuer am Riesenrad ausgebrochen. 65 Besucher, als auch Rettungskräfte mussten danach ärztlich versorgt werden, 16 Personen kamen ins Krankenhaus.

Nach Informationen der „Bild“ schließe die Leipziger Polizei derzeit vorsätzliche Brandstiftung, als auch einen technischen Defekt aus. Stattdessen soll eine der herumliegenden Planen – mit denen die Gondeln eingepackt werden – in Brand geraten sein. Womöglich durch eine weggeworfene Zigarettenkippe.

Polizei bittet um Mithilfe

Der Sachschaden sei erheblich, die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Hinweis-Telefon: 0341 / 966 4 6666. Außerdem gibt es ein Portal für anonyme Hinweise: https://sn.hinweisportal.de/.

Am Montagmorgen (19. August 2024) haben die Veranstalter des Highfield-Festivals Bilanz vom diesjährigen Event gezogen. „Mit einer intensiven Show von Macklemore hat das Highfield Festival 2024 ein umjubeltes Ende gefunden. Gemeinsam mit dem US-Star standen mehr als 40 Acts auf den drei Bühnen am Störmthaler See in Großpösna, um mit 30.000 Gästen die Musik zu feiern“, schreiben sie. Und gehen auch auf den Brand des Riesenrads ein: „Abseits dieses Erfolgs möchten sich die Veranstalter FKP Scorpio und Semmel Concerts zudem für die Besonnenheit und den Zusammenhalt bedanken, die Gäste, Ersthelfer, Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr am Samstagabend beim Brand zweier Gondeln des Riesenrads unter Beweis gestellt hatten.“

„Den verletzten Personen wünschen wir eine rasche Genesung“

Stephan Thanscheidt, Geschäftsführer und Leiter des Festival-Bookings, betont, dass schnelles Handeln zur Situationskontrolle geführt hat: „Wir möchten uns dafür bedanken, dass alle Anwesenden auch in einer schwierigen Situation eindrucksvoll gezeigt haben, wie Zusammenhalt funktioniert. Als die erste Gondel des Riesenrads Feuer fing, haben Ersthelfer des Ordnungsdienstes und der Festivalcrew, Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr dafür gesorgt, dass alle Insassen schnellstmöglich evakuiert und das Feuer in nur wenigen Minuten unter Kontrolle gebracht werden konnte. Den verletzten Personen wünschen wir eine rasche Genesung.“

Und weiter: „Unser Dank geht zudem an all unsere Gäste, deren vorbildliches Verhalten die Rettungsarbeiten maßgeblich erleichtert haben, und an unsere umwerfenden Artists, die das Highfield trotz allem zu einem großartigen Musikfest gemacht haben und friedlich für Vielfalt und Zusammenhalt durch Musik eingestanden sind.“