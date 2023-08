Highfield Festival 2023: Line-up, Tickets, Anreise & Wetter

Vom 18. bis 20. August findet das Highfield Festival am Störmthaler See in Leipzig statt. Alle wichtigen Infos zur Veranstaltung gibt es hier.

Das Highfield Festival geht in die nächste Runde und findet dieses Jahr von Freitag, den 18. August, bis Sonntag, den 20. August, statt. Zu dem Indie-Rock-Festival am Störmthaler See im sächsischen Großpösna werden rund 35.000 Besucher:innen erwartet. Das erste Highfield Festival fand erstmals 1998 in Hohenfelden statt.

Musiktechnisch dürfte bei der 24. Ausgabe des Highfield jeder auf seine Kosten kommen. Das Line-up reicht von Pop und Hip Hop, bis hin zu Rock und Punk. Für dieses Jahr haben u.a. Bands und Künstler:innen wie Die Ärzte, K.I.Z, Marteria und Tokio Hotel zugesagt, die auf insgesamt drei Bühnen performen werden.

Line-up:

Adam Angst

Badmómzjay

Beatsteaks

BHz

Bilbao

Blond

Die Ärzte

Disarstar

Drei Meter Feldweg

Dropkick Murphys

Emil Bulls

Enter Shikari

Giant Rooks

Grossstadtgeflüster

Heaven Shall Burn

Kaffkiez

K.I.Z.

Lostboi Lino

Majan

Marteria

Millencolin

Nina Chuba

Nothing But Thieves

OK Kid

Paula Hartmann

Pennywise

Querbeat

RIN

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Schrottgrenze

SDP

Sondaschule

Swiss & Die Andern

Team Scheisse

Tokio Hotel

Turbostaat

Von Wegen Lisbeth

Yaenniffer

You Me At Six

Tickets:

Der Festivalpass für das gesamte Wochenende kostet 189,00 Euro. Darin enthalten ist der Eintritt an allen drei Tagen mit Zugang zum Veranstaltungsgelände und dem Campingplatz.

Alternativ gibt es Tagestickets für jeweils Freitag, Samstag oder Sonntag. Der Preis für ein Ticket liegt bei 89,00 Euro und erlaubt den Zugang zum Festivalgelände (nicht zum Campingplatz) innerhalb der Veranstaltungszeiten.

Anreise:

Störmthaler See

04463 Großpösna

Den Google-Maps-Standort findet ihr hier.

Das Festivalgelände befindet sich direkt am Störmthaler See in der sächsischen Gemeinde Großpösna. Wer mit dem Auto anreist, befolgt bitte zu jeder Zeit die Anweisung des Verkehrsdienstes. Die Parkplätze werden zugewiesen und kosten fünf Euro pro Tag. Im Interesse aller Gäste ist es wichtig die Zufahrtsstraßen schnell zu verlassen.

Die Parkflächen werden nicht bewacht und befinden sich getrennt vom Campingplatz. Alle Formen von Anhängern, die man hinter das Auto hängt, sind auf dem Campingplatz nicht erlaubt und müssen auf dem Parkplatz abgestellt werden. Gäste mit einem Motorrad dürfen kostenlos den Trailer Park nutzen.

Besucher:innen, die mit dem Zug anreisen, steht ein Shuttle-Service ab Leipzig Hauptbahnhof zur Verfügung. Der Abfahrtsort befindet sich am Willy-Brandt-Platz an der Ostseite des Bahnhofs. Der Shuttle-Bus kostet zehn Euro pro Person und verkehrt zwischen Hauptbahnhof und Festivalgelände. Die Abfahrtszeiten kann man hier einsehen und ausdrucken.

Alternativ kann man seine Anreise über die Leipziger Tourismusseite unter diesem Link planen.

Wetter:

In Großpösna ist es am Freitagmorgen (18. August) noch neblig trüb bei Temperaturen von 19 Grad Celsius. Später zeigt sich die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel und die Temperaturen erreichen 29 Grad. Abends gibt es einen wolkenlosen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 23 und 28 Grad. In der Nacht ist es wolkenlos bei Tiefstwerten von 20 Grad. Böen zwischen 10 und 14 km/h werden erwartet.

Am Samstag (19. August) werden auf dem Highfield Festival bis zu zehn Sonnenstunden erwartet. Hier scheint von morgens bis zum Nachmittag die Sonne bei Temperaturen von 19 bis 33 Grad Celsius. Abends bleibt in Großpösna die Wolkendecke geschlossen bei Werten von 27 bis zu 32 Grad. In der Nacht überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Tiefstwerten von 21 Grad. Es ist mit Böen zwischen 22 und 39 km/h zu rechnen.

Der letzte Tag des Festivals wird wolkig. Mit gerade einmal vier Sonnenstunden kann sich am Tag die Sonne in Großpösna nicht durchsetzen und es ist wolkig bei Temperaturen von 21 bis 28 Grad Celsius. Nachts ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen und die Werte gehen auf 20 Grad zurück. Die Windböen erreichen maximal 15 km/h.