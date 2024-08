Highfield: Veranstalter ziehen Bilanz und liefern Statement zum brennenden Riesenrad

„Alle Anwesenden haben eindrucksvoll gezeigt, wie Zusammenhalt funktioniert.“

Am Montagmorgen (19. August 2024) haben die Veranstalter des Highfield-Festivals Bilanz vom diesjährigen Event gezogen. „Mit einer intensiven Show von Macklemore hat das Highfield Festival 2024 ein umjubeltes Ende gefunden. Gemeinsam mit dem US-Star standen mehr als 40 Acts auf den drei Bühnen am Störmthaler See in Großpösna, um mit 30.000 Gästen die Musik zu feiern“, schreiben sie. Und gehen auch auf den Brand des Riesenrads ein: „Abseits dieses Erfolgs möchten sich die Veranstalter FKP Scorpio und Semmel Concerts zudem für die Besonnenheit und den Zusammenhalt bedanken, die Gäste, Ersthelfer, Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr am Samstagabend beim Brand zweier Gondeln des Riesenrads unter Beweis gestellt hatten.“

Auf dem Highfield Festival bei Leipzig war am Samstagabend (17. August) ein Feuer auf einem Riesenrad ausgebrochen. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Eine Gondel des Riesenrades waren gegen 21.13 Uhr in Brand geraten, das Feuer trieb dann auf eine weitere über. Fans mussten anschließend mit Brandverletzungen behandelt werden. Videos, die vor Ort gemacht wurden, zeigen, wie Flammen hochstechen und sich schwarzer Qualm über dem Gefährt entwickelt. Das Riesenrad war zu dem Zeitpunkt vollbesetzt. Nach und nach wurden die Passagiere heruntergeholt.

Wie „Bild“ schreibt, stand auf der Bühne zu dem Zeitpunkt gerade Rapper Ski Aggu. Er soll während des Gigs auch Andeutungen dazu gemacht haben, hatte direkte Sicht auf das Geschehen.

Während das Feuer laut Feuerwehr schnell unter Kontrolle war und die beiden Gondeln völlig ausbrannten, wurde das Festival am Störmthaler See vorerst unterbrochen.

Bei der 15. Ausgabe des Highfield Festivals sind als Headliner unter anderem Macklemore, Peter Fox und die Donots mit dabei.

Am letzten Festivaltag wurde mit dem 15. bis 17. August 2025 auch das Datum der kommenden Ausgabe bekanntgegeben, für die bereits die Hip-Hop-Überflieger von K.I.Z bestätigt sind.

„Den verletzten Personen wünschen wir eine rasche Genesung“

Stephan Thanscheidt, Geschäftsführer und Leiter des Festival-Bookings, betont, dass schnelles Handeln zur Situationskontrolle geführt hat: „Wir möchten uns dafür bedanken, dass alle Anwesenden auch in einer schwierigen Situation eindrucksvoll gezeigt haben, wie Zusammenhalt funktioniert. Als die erste Gondel des Riesenrads Feuer fing, haben Ersthelfer des Ordnungsdienstes und der Festivalcrew, Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr dafür gesorgt, dass alle Insassen schnellstmöglich evakuiert und das Feuer in nur wenigen Minuten unter Kontrolle gebracht werden konnte. Den verletzten Personen wünschen wir eine rasche Genesung.“

Und weiter: „Unser Dank geht zudem an all unsere Gäste, deren vorbildliches Verhalten die Rettungsarbeiten maßgeblich erleichtert haben, und an unsere umwerfenden Artists, die das Highfield trotz allem zu einem großartigen Musikfest gemacht haben und friedlich für Vielfalt und Zusammenhalt durch Musik eingestanden sind.“

Der Vorverkauf für das Highfield 2025 beginnt am heutigen Montag, 19. August, um 18 Uhr. Die ersten 2.000 Käufer erhalten ein limitiertes Festivalshirt. Tickets ab 169,- Euro und weitere Infos gibt es auf www.highfield.de.