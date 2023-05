HipHop-Recap: Die aufregendsten Releases der Woche

Die neuesten Rap-Veröffentlichungen auf einen Blick: OG Keemo, TJ_beastboy und Lil Durk & J. Cole.

Die HipHop-Welt hatte auch am 12. Mai wieder neue, spannende Veröffentlichungen zu bieten. Wir stellen euch die drei interessantesten Releases vor. Dieses Mal mit neuer Musik von: OG Keemo, TJ_beastboy und Lil Durk & J. Cole.

OG Keemo – „PIMPSPORT Interlude“

Einen Interlude als Single zu veröffentlichen, können sich wahrscheinlich nur wenige deutsche Rapper:innen erlauben. Aber OG Keemo kann man einfach nicht böse sein, oder? „PIMPSPORT Interlude“ ist wie der Beilagen-Salat im Restaurant, der viel zu früh aufgetischt wird und den Hunger auf die Hauptspeise eigentlich nur schlimmer macht. Ja, der Track ist lecker, um bei dem Bild zu bleiben, aber mit einer Laufzeit von knapp einer Minute eben auch nur ein Interlude. Wir haben jedenfalls Bock auf die Hauptspeise, die FIEBER EP, die am 15. September erscheint.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

TJ_beastboy – MATHEMATIC-RAPADDICT

Der frischgebackene Papa TJ_beastboy meldet sich nach längerer Pause mit der EP MATHEMATIC-RAPADDICT zurück. Er knüpft damit an frühere Projekte an, setzt auf abwechslungsreiche Flows und switcht hier und da die Stimmlage. Die Texte fühlen sich erwachsener an als noch vor zwei Jahren. Damals gab es natürlich auch ernste Songs des früheren YouTubers, die Banger waren bislang trotzdem immer seine humoristischeren Tracks. Auf MATHEMATIC-RAPADDICT dominieren die nachdenklichen Nummern, zu denen auch das Highlight der Platte „EMPTY THE CLiP“ zählt. Den Witz gibt Daniel Tjarks, wie der Rapper bürgerlich heißt, auch auf der neuen EP nicht auf. Immer wieder tauchen vereinzelte Zeilen und vor allem Ad-Libs auf, die oft hart an der Grenze zum Cringe sind, diese aber nur sehr selten überschreiten.

Lil Durk, J. Cole – „All My Life“

Dass J. Cole sich nicht zu schade ist für Zusammenarbeiten mit den verschiedensten Rapper:innen, hat er spätestens mit „on the street“ bewiesen, den er mit j-hope von BTS aufnahm. Als erster US-Rapper arbeitete er mit einem K-Pop-Star zusammen. Dass der Song am Ende bestenfalls mittelmäßig war, spielt dabei nur eine Nebenrolle. Denn klar ist: J. Cole ist ein Meister der Features. Nun also ein neuer Anlauf, dieses Mal mit Lil Durk aus Chicago. „All My Life“ ist ein durch und durch lebensbejahender Track. „Mein ganzes Leben haben sie versucht, mich unten zu halten“, rappen die beiden in der Hook. Aber damit ist Schluss. Lil Durk und J. Cole heben sich über die negativen Berichte der Medien – und vor allem über die Nichts-Gönner:innen. Unterstützt werden sie dabei von einem Kinderchor, der wohl für Gänsehaut-Momente sorgen soll, allerdings fehl am Platz wirkt. Die beiden Rapper-Kollegen funktionieren aber gut als Duo. Ein Musikvideo gibt’s auch.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weitere Releases

Außerdem wurden die folgenden, spannenden Projekte am 12. Mai veröffentlicht: