OG Keemos Konzert in Berlin: Ein Meilenstein seiner Karriere

Das Konzert des Rapper-Producer-Duos OG Keemo und Funkvater Frank in Berlin am 19. April war ein Meilenstein ihrer Karriere. Begleitet wurden die beiden von den Support-Acts Ramzey, Gianni Suave und Souly. Wir waren vor Ort.

Die Schlange vor der Berliner Columbiahalle zog sich am Mittwoch (19. April) über mehrere Hundert Meter den Columbiadamm entlang. Über 3.000 OG-Keemo-Fans warteten im strömenden Regen auf Einlass. An diesem Abend würde der Mannheimer Rapper mit seinem besten Freund und Produzenten Funkvater Frank das bisher größte Solokonzert seiner Karriere geben.

OG Keemo brachte Überraschungsgäste mit nach Berlin

Support-Act Ramzey eröffnete mit seinem Producer Yaze die Show. Die Frankfurter brachten gleich zu Beginn eine Menge Energie mit: Donnernde 808s und clevere Reime räumten jeden Zweifel aus, dass die volle Columbiahalle einen gelungenen Konzertabend erleben würde. Nacheinander kamen schließlich die Guest-Acts Gianni Suave und Souly mit auf die Bühne. Die drei befreundeten Artists haben sich in der Vergangenheit bereits gegenseitig gefeatured und performten eine Auswahl ihrer gemeinsamen Produktionen. Ramzey, Gianni Suave und Souly ergänzten sich fantastisch – sowohl durch Songauswahl, als auch durch Bühnenpräsenz.

Nach kurzer Umbauzeit war es dann soweit: Die Lichter wurden gelöscht, der Sound eines Herzschlags drang aus den Boxen. Funkvater Frank betrat als erster die Bühne und feuerte den Beat zu „Malik“ ab. Kurz darauf durfte die Menge endlich den sehnlichst erwarteten OG Keemo willkommen heißen.

„Franky“ und „Keemo“ spielten Best-Of ihrer Diskografie

Die Beiden sprangen im weiteren Verlauf des Abends quer durch ihre Diskografie. Tracks vom aktuellen Album MANN BEISST HUND (2022) – etwa „Civic“, „Big Boy“ oder der bereits erwähnte Einstieg „Malik“ – waren ebenso am Start, wie „Kaftan“, ein Track aus der Soundcloud-Zeit vor dem Plattendeal mit Chimperator. Neben der neuen Single „Fieber“, die Keemo am 23. Mai veröffentlichte, teaste das Rapper-Producer-Duo einen neuen Song an, von dem sie einen Ausschnitt präsentierten. „So das war’s, mehr haben wir nicht“, verkündete Franky, wie seine Fans und Freund:innen ihn nennen, nach einem Verse des Tracks ohne Namen. Wann das Lied in voller Länge zu hören sein wird, ist bislang unbekannt. Die neue EP FIEBER ist jedenfalls für das letzte Quartal 2023 angekündigt.

Auch Ramzey und Gianni Suave fanden noch einmal ihren Weg auf die Bühne: Ramzey als Kwam.E-Ersatz für den Track „Blanko“, Gianni für sein Feature auf dem Song „Ziller“.

Bevor der Auftritt mit den Fan-Favoriten „Geist“, „Vorwort“ und „Faust“ ein Ende fand, wandte sich OG Keemo, der mit bürgerlichem Namen Karim Joel Martin heißt, mit ein paar Worten ans Publikum. Es sei „nicht selbstverständlich“, dass so viele zu diesem Konzert auftauchen würden. Das bedeute den beiden sehr viel, sagte Keemo vor dem Finale.

OG Keemo zeigte deutschen Rapper:innen, wie es geht

Unser Eindruck: „Keemo Sabe“ präsentierte an jenem Mittwochabend ein Lehrstück in Sachen Live-Rap-Performance. In Deutschland gibt es in der neuen HipHop-Artists-Generation nur wenige, die auf der Bühne so abliefern, wie der Mannheimer. Ohne Playback. So präzise und deutlich, wie im Studio. Mit einer Energie auf der Stage, die jede:n in den Bann zieht. Auch wenn er auf seinen Tracks gerne Gegenteiliges behauptet, merkt man es OG Keemo an, dass er sein ganzes Herzblut in seine Rap-Karriere steckt. „Ich hab‘ Bock zu rappen“, sagte er entsprechend wenig überraschend während seines Sets.

Auch Frankys Anteil am Erfolg des Duos darf nicht unerwähnt bleiben. Die düsteren Beats, in denen der Produzent klassische HipHop-Elemente mit modernen Trap-Drums und 808-Bass vermischt, ergänzen OG Keemos Mikrofon-Skills optimal – auch live auf der Bühne. Das Konzert von OG Keemo und Funkvater Frank in der Berliner Columbiahalle am 19. April 2023 war nicht weniger als ein Meilenstein ihrer Karriere.