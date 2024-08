Hippo-Alarm: 11 Songs, in denen Nilpferde eine große Rolle spielen

Der Zoo Berlin sorgt mit seinem Hippo-Nachwuchs für Schlagzeilen. Wir wollen die passenden Ohrwürmer zum Hype liefern.

Gibt es eigentlich Lieder, in denen Nilpferde eine Rolle spielen? Genau diese Frage stellten wir uns in der Redaktion und machten uns auf die Suche. Und Tatsache! Nicht nur im Berliner Zoo gibt es einen enormen Hype um das Tier, auch in so einigen Songs dreht sich alles um Hippos. Here we go …

1. Maya Hawke – „Blue Hippo“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2. Steppenwolf – „Hippo Stomp“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

3. Sparks – „Don’t Shoot Me“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. Metronomy – „My Heart Rate Rapid“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

5. Gayla Peevey – „I Want a Hippopotamus for Christmas“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

6. Yo La Tengo – „Tired Hippo“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

7. Tierra Whack – „Hungry Hippo“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

8. John Prine – „Big Fat Love“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

9. Dry Cleaning – „Her Hippo“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

10. Al Stewart – „Hipposong“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

11. Mom Jeans – „hippo (in the water)“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und welche Hippo-Songs fallen euch noch ein? Schreibt es uns via Facebook und Instagram!