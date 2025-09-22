Wenn Stars ins Schwitzen kommen: Artists im Sportverein & auf dem Spielfeld

Enjoy the Silence: 9 Fakten über die Stille in der Musik

Von der Marathonstrecke bis zum Fußballplatz – viele Musiker:innen leben nicht nur für die Bühne, sondern auch für den Sport

Musik und Sport haben mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick denken würde: Rhythmus, Disziplin, Leidenschaft und jede Menge Ausdauer. Während wir Stars normalerweise auf Konzerten oder auf Platte erleben, zeigen sie sich abseits der Bühne oft als engagierte Sportler:innen oder Vereinsförderer:innen. Hier sind sieben Artists, die den Spagat zwischen Showbusiness und sportlichem Ehrgeiz meistern. Los geht es!

7 Musiker:innen und ihre sportlichen Aktivitäten

1. Harry Styles

Harry Styles lief tatsächlich den Berlin Marathon 2025 mit und überraschte mit einer starken Zeit von unter drei Stunden. Plus: Er betont regelmäßig, dass Laufen für ihn ein Ausgleich zum stressigen Tourleben ist.

2. Elton John

Elton John jahrelang Eigentümer und Vorsitzender des englischen Fußballclubs Watford FC. Er organisiert außerdem seit den 1990ern Tennis-Benefizmatches gemeinsam mit Billie Jean King.

3. Ed Sheeran

Ed Sheeran investierte in seinen Heimatverein Ipswich Town FC und besitzt einen Minderheitsanteil. Zudem unterstützt er den Club nicht nur finanziell, sondern auch als aktiver Fan auf der Tribüne.

4. Stormzy

Auch Stormzy darf in unserer Liste nicht fehlen: Er wurde nämlich Mitbesitzer von AFC Croydon Athletic (England). Engagiert sich weiterhin für die Nachwuchsförderung im Fußball seiner Heimat.

5. Alicia Keys

Das kann nicht nur Harry Styles: Auch Alicia Keys absolvierte erfolgreich den New York City Marathon. Und generell spricht sie in Interviews offen darüber, wie Sport und Laufen ihr Kraft und Disziplin geben.

6. Shakira

Oh ja, Shakira is fußballbegeistert. Sie spielte selbst lange hobbymäßig und unterstützt zudem Fußballprojekte in Kolumbien für Kinder und Jugendliche.

7. Quavo (Migos)

Quavo war zum einen Teilnehmer beim NBA Celebrity Game, aber zum anderen ist er auch privat als leidenschaftlicher Basketballspieler bekannt.